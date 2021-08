Nekdanji predsednik Juventusa o Ronaldu: Prej odide, boljše bo

Cristiano Ronaldo je na 134 tekmah v dresu Juventusa do zdaj dosegel 101 zadetek.

Kljub temu je trener Juventusa Massimiliano Allegri javno izrazil prepričanje, da bo Ronaldo tudi v prihodnji sezoni nosil črno-beli dres: "Ronaldo mi je rekel, da ostaja." Tudi sedanji podpredsednik kluba iz Torina Pavel Nedved je uporabil skoraj enake besede, ko je govoril o prihodnosti najboljšega strelca Juventusa v minuli sezoni (29 zadetkov v Serie A): "Ronaldo bo ostal z nami."

Nekdanji predsednik se s sedanjim vodstvom ne strinja

Giovanni Cobolli Gigli je zdaj spletni strani SerieANews povedal svoje mnenje o Portugalčevi prihodnosti: "Vedno sem bil odkrit. Podpis Ronalda je bil napaka. Nemogoče je povrniti naložbo vanj in tako bo tudi ostalo." Pogodba Ronalda se bo iztekla po letošnji sezoni in naj bi po poročanju Forbsa bila vredna kar 54,5 milijona evrov na leto. Ravno ta znesek bi znal biti ovira pri prestopu Portugalca v drug klub, saj si takega znesek ne more privoščiti veliko klubov v svetovnem nogometu.