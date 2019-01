'Zidane je šel, ker je vedel, da Perez prodaja Ronalda'

Takoj ko je Cristiano Ronaldo po velikem finalu Lige prvakov, kjer je madridski Real s 3 : 1 premagal Liverpoolin še tretjič osvojil elitno Ligo prvakov, naznanil, da se bo v prihodnosti nekaj spremenilo, so se začeli nad klub zgrinjati črni oblaki. A to je bil šele začetek. Najprej je kraljevi klub zapustil tvorec vseh teh uspehov, trener Zinedine Zidane, ki je sicer takrat kot glavni razlog navedel utrujenost in da potrebuje nekaj odmora od nogometa na najvišji ravni.

Nato pa je na sceno stopil še Ronaldo in se za 120 milijonov evrov preselil v Torino k Juventusu. Navijači kraljevega kluba so bili v šoku, saj so bili prepričani, da se bo Portugalec, ki je tudi najboljši strelec kluba vseh časov, upokojil v Madridu. A petkratni dobitnik zlate žoge je imel drugačne načrte in si je nov izziv našel v Italiji, Real pa se je znašel pred novim izzivom, kako nadaljevati brez izjemnega Portugalca. V letošnji sezoni je še kako opazno, da manjkajo Ronaldovi goli in trenersko znanje Zidana. Po 19. krogih španske La Lige trenutno zasedajo, za njihove standarde skromno, 4. mesto in imajo za vodilno Barcelono kar deset točk zaostanka. V Ligi prvakov po so se po dokaj neprepričljivih predstavah (dvakrat jih je premagal moskovski CSKA) vseeno uvrstili v letošnje izločilne boje.