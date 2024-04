Nekdanji predsednik španske nogometne zveze aretiran

Uradnega obvestila o aretaciji ni bilo, na vprašanje nemške tiskovna agencije dpa pa je tiskovni predstavnik civilne garde dejal, da je poročilo RTVE pravilno.

Po bivanju v Dominikanski republiki je Luis Rubiales menda v sredo pristal v Madridu z rednim letom. Na letališču so ga pričakali uradniki in ga obvestili o njegovih pravicah, poroča RTVE. Športna časopisa Marca in AS sta zapisala, da so Rubialesa nato v policijskem avtomobilu odpeljali na sodišče v Majadahondi blizu Madrida. Tam bi ga morala zaslišati sodnica o domnevno nepravilnih pogodbah. V skladu s špansko zakonodajo je lahko osumljenec pridržan največ 72 ur, razen če je pripor pred sojenjem odrejen zaradi begosumnosti ali drugih razlogov.