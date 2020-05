Nekdanji Realovec 'udaril' po Messiju in druščini: Leo in Pep Guardiola sta veliki prevari

V omenjenih štirih sezonah je, pripoveduje Jerzy Dudek, uspel zelo dobro spoznati pravi obraz Barcelone in njenega prvega zvezdnika Lionela Messija, za katerega meni, da ni nič drugega kot "podli provokator".

"Videl sem tega Messija v neposrednih dvobojih z mojimi nekdanjimi branilci iz madridskega obdobja Pepejem in Sergijem Ramosom. In povem vam, da je nemalokrat uporabil tako vulgarne besede in besedne zveze, da je bilo težko za verjeti, da lahko nekdo, za katerega mnogi trdijo, da je po značaju umirjen in stabilen, izgovori takšne reči. Močno me je razočaral," je v pogovoru za otoške medije uvodoma dejal danes 47-letni upokojeni nogometni vratar, ki je zlato obdobje svoje kariere doživel med leti 2001 in 2007 v dresu Liverpoola.