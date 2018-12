Nekdanji reprezentant okrepil drugoligaša Bravo

Andraž Kirm je za Domžale odigral 152 prvoligaških tekem, sedaj se je pridružil ljubljanskemu Bravu, s katerim bo v drugem delu sezone naskakoval vrh lestvice 2. SNL. Kirm je z drugo ekipo prvenstva sklenil enoinpolletno pogodbo, po podpisu le-te pa je za spletno stran kluba dejal, da ga je v menjavo prepričal tudi nekdanji soigralec Dejan Grabić, zdaj trener Brava.

"Za spremembo klubskega okolja sem odločil predvsem zato, ker me je zgodba in vizija NK Bravo oziroma članskega trenerja Dejana Grabića prepričala. Z Dejanom se poznava že dolgo časa, saj sva igrala skupaj. Verjamem, da je to dobra zgodba in da lahko s svojimi izkušnjami pomagam celotni ekipi. Še posebej mladim igralcem," je za klubsko spletno stran povedal 34-letni Kirm. Za slovensko reprezentanco je odigral 71 tekem in dosegel šest golov.

''O NK Bravo sem še pred mojim prihodom v klub slišal veliko pozitivnih stvari. Kar nekaj igralcev iz NK Domžale sedaj deluje v Bravu in so mi povedali same pozitivne stvari. Veseli me, da je v Ljubljani še en urejen nogometni klub. Klub, ki ima resne ambicije, ki je dobro organiziran in v katerem delajo mladi in ambiciozni ljudje," je še dodal Kirm.