Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Nekdanji romunski prvoligaš sezono začenja s 96 točkami odbitka

Craiova, 23. 08. 2025 11.13 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
J.B.
Komentarji
0

Romunski nogometni klub FC U Craiova bo zaradi neporavnanih obveznosti do bivših nogometašev novo sezono začel s kar 96 točkami odbitka, je sporočila tamkajšnja nogometna zveza. Predsednik kluba se je ostro odzval in napovedal, da bodo vse obtožbe padle v vodo, zato bo njegov klub še naprej nemoteno igral.

Premoženje Adriana Mititeluja je bilo leta 2011 ocenjeno na 20 milijonov evrov. Leta 2020 je bil zaradi pranja denarja obsojen na triletno zaporno kazen, a je bil predčasno izpuščen po letu in pol.
Premoženje Adriana Mititeluja je bilo leta 2011 ocenjeno na 20 milijonov evrov. Leta 2020 je bil zaradi pranja denarja obsojen na triletno zaporno kazen, a je bil predčasno izpuščen po letu in pol. FOTO: X

FC U Craiova je pred dvema sezonama izpadla iz prve romunske lige. V lanski sezoni je med drugoligaši brez težav obstala, a junija zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti ni prejela licence za nastopanje v tem rangu tekmovanja. 

Sledila je izključitev med tretjeligaše, ki pa neporavnanih finančnih obveznosti ni odpravila. Romunska nogometna zveza se je zaradi odločila, da bo Craiova novo sezono začela z neverjetnimi 96 točkami zaostanka za konkurenti, kar je kazen brez primere v evropskem nogometu. 

Predsednik kluba, razvpiti poslovnež Adrian Mititelu je že napovedal, da se bo na odločitev pritožil, češ da je bivšim nogometašem in trenerjem že poravnal večino obveznosti. Te bi morale biti poravnane do 25. junija. Obenem sta Mititelu in njegova Craiova obtožena tudi nameščanja izidov. 

Navijači FC U Craiove že leta protestirajo proti predsedniku Adrianu Mititeluju in njegovemu načinu vodenja kluba. Takole je bilo pred tremi leti, ko smo si mestni derbi ogledali v živo.
Navijači FC U Craiove že leta protestirajo proti predsedniku Adrianu Mititeluju in njegovemu načinu vodenja kluba. Takole je bilo pred tremi leti, ko smo si mestni derbi ogledali v živo. FOTO: 24ur.com

"Odločitev zveze nima pravne podlage. Lahko nam odbijejo 250 točk, če želijo, a vem, da bomo na koncu tožbo dobili," je napovedal predsednik kluba. Dodal je, da bo kljub 96 točkam zaostanka moštvo običajno začelo sezono. "Če ne bi verjel, da bo kazen preklicana, sploh ne bi nadaljevali med tretjeligaši."

"Ne bom zanikal, dolgovi seveda obstajajo. Vendar je do tega prišlo, ker mi je lokalna politika metala polena pod noge. Poglejte, kje je bil klub, ko sem ga prevzel (leta 2017 je nastopal v četrti ligi), in kam smo ga pripeljali," je še pojasnil Mititelu. Sodišče bo primer obravnavalo 5. septembra, poročajo romunski mediji. 

Boj za uradno nasledstvo padlega velikana 

FC U Craiova je skupaj s CS Universitateo Craiovo eden od dveh klubov, ki si lastita zgodovino prvotnega kluba Universitatea Craiova. Ta je pred razpadom vzhodnega bloka veljal za enega najboljših v državi, med letoma 1948 in 1991 je osvojil štiri državne naslove in pet pokalnih lovorik.

Leta 1991, ob razpadu prvotnega kluba, je prišlo do velikega spora, ki uradno še danes ni razrešen. Predstavniki obeh klubov namreč trdijo, da sami predstavljalo uradnega naslednika bivšega kluba. 

Stadion Ion Oblemenco sodi med najmodernejše v državi.
Stadion Ion Oblemenco sodi med najmodernejše v državi. FOTO: 24ur.com

Oba sicer igrata na izjemno modernem stadionu Ion Oblemenco, ki sprejme dobrih 30 tisoč navijačev in velja za pomanjšano verzijo kultnega Velodroma, na katerem domuje francoski Marseille. 

Med kluboma vlada veliko rivalstvo. Craiovski mestni derbi velja za enega najbolj gorečih v Romuniji, a glede na vse težave FC U Craiove je veliko vprašanje, kdaj ga bomo naslednjič videli. 

CS Universitatea Craiova je namreč stabilen prvoligaš in je le še tekmo oddaljena od uvrstitve v Konferenčno ligo. Na prvi tekmi play-offa je v Istanbulu premagala Bašakšehir z 2:1. Omenjeni klub je lani poleti v okviru evropskih kvalifikacij gostoval v Ljudskem vrtu. Zanj pa je pred dvema letoma kratek čas igral tudi slovenski reprezentant Jasmin Kurtić.

nogomet craiova adrian mititelu
SORODNI ČLANKI

Dvomov ni več: Donnarumma pomahal v slovo navijačem PSG-ja

PSG na drugi tekmi sezone vpisal še drugo minimalno zmago

Chelsea na gostovanju pri West Hamu prepričljivo slavil

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189