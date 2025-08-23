Nekdanji romunski prvoligaš sezono začenja s 96 točkami odbitka

FC U Craiova je pred dvema sezonama izpadla iz prve romunske lige. V lanski sezoni je med drugoligaši brez težav obstala, a junija zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti ni prejela licence za nastopanje v tem rangu tekmovanja.
Sledila je izključitev med tretjeligaše, ki pa neporavnanih finančnih obveznosti ni odpravila. Romunska nogometna zveza se je zaradi odločila, da bo Craiova novo sezono začela z neverjetnimi 96 točkami zaostanka za konkurenti, kar je kazen brez primere v evropskem nogometu.
Predsednik kluba, razvpiti poslovnež Adrian Mititelu je že napovedal, da se bo na odločitev pritožil, češ da je bivšim nogometašem in trenerjem že poravnal večino obveznosti. Te bi morale biti poravnane do 25. junija. Obenem sta Mititelu in njegova Craiova obtožena tudi nameščanja izidov.
"Odločitev zveze nima pravne podlage. Lahko nam odbijejo 250 točk, če želijo, a vem, da bomo na koncu tožbo dobili," je napovedal predsednik kluba. Dodal je, da bo kljub 96 točkam zaostanka moštvo običajno začelo sezono. "Če ne bi verjel, da bo kazen preklicana, sploh ne bi nadaljevali med tretjeligaši."
"Ne bom zanikal, dolgovi seveda obstajajo. Vendar je do tega prišlo, ker mi je lokalna politika metala polena pod noge. Poglejte, kje je bil klub, ko sem ga prevzel (leta 2017 je nastopal v četrti ligi), in kam smo ga pripeljali," je še pojasnil Mititelu. Sodišče bo primer obravnavalo 5. septembra, poročajo romunski mediji.
Boj za uradno nasledstvo padlega velikana
FC U Craiova je skupaj s CS Universitateo Craiovo eden od dveh klubov, ki si lastita zgodovino prvotnega kluba Universitatea Craiova. Ta je pred razpadom vzhodnega bloka veljal za enega najboljših v državi, med letoma 1948 in 1991 je osvojil štiri državne naslove in pet pokalnih lovorik.
Leta 1991, ob razpadu prvotnega kluba, je prišlo do velikega spora, ki uradno še danes ni razrešen. Predstavniki obeh klubov namreč trdijo, da sami predstavljalo uradnega naslednika bivšega kluba.
Oba sicer igrata na izjemno modernem stadionu Ion Oblemenco, ki sprejme dobrih 30 tisoč navijačev in velja za pomanjšano verzijo kultnega Velodroma, na katerem domuje francoski Marseille.
Med kluboma vlada veliko rivalstvo. Craiovski mestni derbi velja za enega najbolj gorečih v Romuniji, a glede na vse težave FC U Craiove je veliko vprašanje, kdaj ga bomo naslednjič videli.
CS Universitatea Craiova je namreč stabilen prvoligaš in je le še tekmo oddaljena od uvrstitve v Konferenčno ligo. Na prvi tekmi play-offa je v Istanbulu premagala Bašakšehir z 2:1. Omenjeni klub je lani poleti v okviru evropskih kvalifikacij gostoval v Ljudskem vrtu. Zanj pa je pred dvema letoma kratek čas igral tudi slovenski reprezentant Jasmin Kurtić.
