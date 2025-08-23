Nekdanji romunski prvoligaš sezono začenja s 96 točkami odbitka

Romunski nogometni klub FC U Craiova bo zaradi neporavnanih obveznosti do bivših nogometašev novo sezono začel s kar 96 točkami odbitka, je sporočila tamkajšnja nogometna zveza. Predsednik kluba se je ostro odzval in napovedal, da bodo vse obtožbe padle v vodo, zato bo njegov klub še naprej nemoteno igral.

Premoženje Adriana Mititeluja je bilo leta 2011 ocenjeno na 20 milijonov evrov. Leta 2020 je bil zaradi pranja denarja obsojen na triletno zaporno kazen, a je bil predčasno izpuščen po letu in pol.

FC U Craiova je pred dvema sezonama izpadla iz prve romunske lige. V lanski sezoni je med drugoligaši brez težav obstala, a junija zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti ni prejela licence za nastopanje v tem rangu tekmovanja. Sledila je izključitev med tretjeligaše, ki pa neporavnanih finančnih obveznosti ni odpravila. Romunska nogometna zveza se je zaradi odločila, da bo Craiova novo sezono začela z neverjetnimi 96 točkami zaostanka za konkurenti, kar je kazen brez primere v evropskem nogometu. Predsednik kluba, razvpiti poslovnež Adrian Mititelu je že napovedal, da se bo na odločitev pritožil, češ da je bivšim nogometašem in trenerjem že poravnal večino obveznosti. Te bi morale biti poravnane do 25. junija. Obenem sta Mititelu in njegova Craiova obtožena tudi nameščanja izidov.

Navijači FC U Craiove že leta protestirajo proti predsedniku Adrianu Mititeluju in njegovemu načinu vodenja kluba. Takole je bilo pred tremi leti, ko smo si mestni derbi ogledali v živo.

"Odločitev zveze nima pravne podlage. Lahko nam odbijejo 250 točk, če želijo, a vem, da bomo na koncu tožbo dobili," je napovedal predsednik kluba. Dodal je, da bo kljub 96 točkam zaostanka moštvo običajno začelo sezono. "Če ne bi verjel, da bo kazen preklicana, sploh ne bi nadaljevali med tretjeligaši." "Ne bom zanikal, dolgovi seveda obstajajo. Vendar je do tega prišlo, ker mi je lokalna politika metala polena pod noge. Poglejte, kje je bil klub, ko sem ga prevzel (leta 2017 je nastopal v četrti ligi), in kam smo ga pripeljali," je še pojasnil Mititelu. Sodišče bo primer obravnavalo 5. septembra, poročajo romunski mediji.

Boj za uradno nasledstvo padlega velikana FC U Craiova je skupaj s CS Universitateo Craiovo eden od dveh klubov, ki si lastita zgodovino prvotnega kluba Universitatea Craiova. Ta je pred razpadom vzhodnega bloka veljal za enega najboljših v državi, med letoma 1948 in 1991 je osvojil štiri državne naslove in pet pokalnih lovorik. Leta 1991, ob razpadu prvotnega kluba, je prišlo do velikega spora, ki uradno še danes ni razrešen. Predstavniki obeh klubov namreč trdijo, da sami predstavljalo uradnega naslednika bivšega kluba.

Stadion Ion Oblemenco sodi med najmodernejše v državi.