Nekdanji selektor Nigerije kaznovan z dosmrtno prepovedjo dela

Singapurca so prijeli in zaprli na Finskem leta 2013, ker so tedaj potrdili, da je vodil organizacijo, ki med drugim prirejala izide in druge dogodke na nogometnih tekmah na različnih ravneh na Finskem, tudi v najvišji ligi. Pozneje se je preiskava ilegalnih športnih stav usmerila tudi na druge države. Perumal se je pozneje odločil, da bo sodeloval s preiskovalnimi organi.