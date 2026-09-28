Novogoriške vrtnice tudi uradno ovenele

Novogoriški nogomet ima za seboj eno izmed najbolj uspešnih zgodb v slovenskem nogometu. V sezonah 1995/96, 2003/04, 2004/05 in 2005/06 so postali državni prvaki. Veselili so se tudi treh naslovov pokalnih prvakov, ki so prišli v sezonah 2000/01, 2001/02 in 2013/14, v sezoni 2023/24 pa so po nepričakovani uvrstitvi v finale pokala morali priznati premoč Rogaški. V mestu vrtnic je delovala tudi ena izmed najuspešnejših nogometnih šol v Sloveniji, ki je vzgojila veliko imen, ki so v nadaljevanju kariere igrala za velike evropske klube. Valter Birsa, Tim Matavž, Miran Burgič so le nekateri, ki so se iz novogoriške šole podali v tujino in igrali na največjih nogometnih odrih.

Valter Birsa je eden številnih bivših reprezentantov, ki so šli skozi mladinsko šolo ND Gorica. Za vrtnice je na 66 tekmah dosegel 27 zadetkov in se veselil dveh naslovov državnega prvaka. FOTO: Profimedia

Roma, København in Monaco

V zlatih letih nogometa v Novi Gorici so se v športnem parku odvijale tekme, ki se jih ljubitelji nogometa spominjajo še danes. Leta 2000 je v prvem krogu pokala UEFA Gorica gostila italijanskega velikana iz Rima. Francesco Totti, Gabriel Batistuta in Cafu so tedaj igrali za Romo, ki je v športnem parku premagala Gorico s 4:1. Štiri leta pozneje je novogoriški klub ponovno igral kvalifikacije za evropska tekmovanja. Po zmagi nad Floro iz Talina je sledil danski København, ki je veljal za nespornega favorita. Tretji avgust leta 2004 je datum, ki si ga bo Nova Gorica zapomnila za vedno. Pet zadetkov na slovitem Parknu pred več kot 14.000 gledalci je bilo dovolj, da je Gorica šokirala celotno Slovenijo in širše. Nato je v tretjem krogu gostila Monaco, ki ga je vodil Didier Deschamps; tedaj aktualni finalist Lige prvakov ni dopustil novega presenečenja.

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København - ND Gorica Posnetek zaslona

København - ND Gorica Posnetek zaslona

København - ND Gorica Posnetek zaslona







V zadnjih letih vse več finančnih težav

Goriški klub je že več let iskal rešitev za finančne težave, ki so se postopoma kopičile več kot desetletje. Nekdanja uprava je tudi v zadnjih mesecih poskušala najti način za sanacijo obveznosti in zagotovitev nadaljnjega delovanja članskega moštva, vendar se nobeden od načrtov ni uresničil. Rešitve so iskali tudi v sodelovanju s številnimi tujimi investitorji, vendar nobeno od teh prizadevanj na koncu ni prineslo preobrata. Na resnost položaja je avgusta opozoril tudi Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije. Po njihovih podatkih so dolgovi ND Gorica samo do nogometašev in trenerjev znašali skoraj pol milijona evrov. Po poletnem odvzemu tekmovalnih licenc in izgubi članske ekipe je bilo tako vse bolj jasno, da se klub približuje stečajnemu postopku.

Gorica je v zadnjih sezonah tekmovala v drugi slovenski ligi FOTO: NK Tabor Sežana

Terror Boys navijaško srce Gorice

Navijaška skupina Terror Boys je bila ustanovljena leta 1991. Priča so bili vsem pomembnim dosežkom novogoriškega nogometa in navijali v dobrih in slabih časih goriškega nogometa. Letos praznujejo 35. obletnico in, kot so sporočili, jo bodo tudi v velikem slogu praznovali. Tokrat ne na nogometni tekmi, temveč na tekmi košarkarske prve lige.