Nogomet

Nekdanji slovenski reprezentant pri 46 letih izgubil boj s hudo boleznijo

Ljubljana, 10. 10. 2025 14.35 | Posodobljeno pred 4 minutami

Po hudi bolezni je v 47. letu starosti umrl nekdanji slovenski nogometaš Žiga Starič. V svoji karieri je med drugim igral za Olimpijo in 12-krat oblekel dres mlade slovenske reprezentance. Po koncu kariere je deloval kot trener, vodil je tudi Ilirijo.

"Z globoko žalostjo obveščamo javnost, da nas je po hudi bolezni mnogo prezgodaj zapustil naš nekdanji trener Žiga Starič. S svojim znanjem, energijo in ljubeznijo do nogometne igre je pustil neizbrisen pečat v našem klubu in slovenskem nogometu. Iskreno sožalje izrekamo njegovi družini, prijateljem in vsem, ki so ga poznali. Hvala ti, Žiga, za vse, kar si dal Iliriji. Počivaj v miru," so pri ND Ilirija zapisali v izjavi za javnost.

Starič je veljal za enega največjih talentov svoje generacije pri ljubljanski Olimpiji, za katero je v članski kategoriji debitiral v sezoni 1999/2000. Kasneje je igral še za Korotan, Livar, Factor in nekatere avstrijske nižjeligaše. Po koncu igralske kariere se je posvetil trenerskemu poslu, poleg tega pa skupaj z Boštjanom Cesarjem in Bojanom Jokićem vodil športni center Baza.

