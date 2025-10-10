Nekdanji slovenski reprezentant pri 46 letih izgubil boj s hudo boleznijo

"Z globoko žalostjo obveščamo javnost, da nas je po hudi bolezni mnogo prezgodaj zapustil naš nekdanji trener Žiga Starič. S svojim znanjem, energijo in ljubeznijo do nogometne igre je pustil neizbrisen pečat v našem klubu in slovenskem nogometu. Iskreno sožalje izrekamo njegovi družini, prijateljem in vsem, ki so ga poznali. Hvala ti, Žiga, za vse, kar si dal Iliriji. Počivaj v miru," so pri ND Ilirija zapisali v izjavi za javnost.

Starič je veljal za enega največjih talentov svoje generacije pri ljubljanski Olimpiji, za katero je v članski kategoriji debitiral v sezoni 1999/2000. Kasneje je igral še za Korotan, Livar, Factor in nekatere avstrijske nižjeligaše. Po koncu igralske kariere se je posvetil trenerskemu poslu, poleg tega pa skupaj z Boštjanom Cesarjem in Bojanom Jokićem vodil športni center Baza.