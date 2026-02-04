Nekdanji slovenski reprezentant po propadu Domžal na Bližnji vzhod

Haris Vučkić je lansko poletje prispeval ključen zadetek v zmagi Domžal nad Triglavom, ki je rumeni družini omogočil obstanek v prvi ligi. Po propadu domžalskega kluba je Vučkić novo domovanje našel na Bližnjem vzhodu. Nekdanji slovenski reprezentant bo oblekel dres Al Hamrijah, trenutno devetega kluba v drugi ligi Združenih arabskih emiratov.

33-letnik ima za sabo pestro kariero, v kateri je nosil drese številnih klubov, ob Domžalah je igral še za Buriram, Rijeko, Zaragozo, Twente, Newcastle, Bradford, Wigan, Rangers, Rotherham in Cardiff. Ob koncu leta se je Vučkića močno povezovalo s prestopom v bosanski Željezničar, ki pa se ob prihodu novih vlagateljev ni odločil za izkušenega napadalca.