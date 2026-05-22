Nogomet

Nekdanji soigralec Oblaka bo po koncu sezone končal športno pot

Sevilla, 22. 05. 2026 12.30 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Cesar Azpilicueta

Trenutni član Seville Cesar Azpilicueta je na družbenih omrežjih z ganljivo objavo naznanil, da bo po koncu letošnje sezone končal nogometno pot. Španec je največji vtis pustil pri londonskem Chelseaju, s katerim je leta 2021 osvojil Ligo prvakov.

Cesar Azpilicueta je leta 2021 s Chelseajem osvojil Ligo prvakov.
Cesar Azpilicueta, eden najuspešnejših igralcev v zgodovini Chelseaja, je napovedal, da se bo po koncu sezone upokojil iz nogometa. Trenutni član Seville je prve nogometne korake naredil pri Osasuni, preden se je preselil v Francijo k tamkajšnjemu Marseillu. V dveh letih igranja v klubu iz obmorskega mesta je 36-letnik osvojil francoski superpokal ter dvakrat francoski pokal. Dobre predstave so mu omogočile selitev k Chelseaju, kjer je odigral najboljše tekme kariere.

Za londonski klub je desni bočni branilec odigral 508 tekem ter ob tem prispeval 17 zadetkov in 51 asistenc. V času igranja na Otoku je Španec osvojil dva naslova angleškega prvaka ter po enkrat s klubom slavil v pokalu FA in ligaškem pokalu. Nič kaj slabše mu ni šlo niti v evropskih klubskih tekmovanjih. Leta 2021 je visoko v zrak dvignil pokal elitne Lige prvakov in evropskega superpokala, ob vsem tem pa se je v dveh sezonah veselil tudi zmage v Ligi Evropa.

"Danes vam želim sporočiti, da bo ta sezona moja zadnja kot profesionalnega nogometaša. Po toliko letih uresničevanja svojih sanj čutim, da je čas, da začnem novo poglavje v svojem življenju. Iskreno povedano, čeprav sem se na ta trenutek pripravljal, mi je bilo težko napisati to pismo," je v ganljivem sporočilu svojim sledilcem sporočil Azpilicueta.

"Ko sem kot otrok v Pamploni s sošolci prvič brcal žogo, si nisem nikoli predstavljal neverjetne poti, ki me čaka. Hvaležen sem za vsak trenutek: zmage, težke poraze, izzive in predvsem za ljudi, ki sem jih spoznal, in prijateljstva, ki sem jih sklenil na poti."

V sporočilu se je dotaknil tudi vseh soigralcev, trenerjev in članov strokovnih štabov, ki so mu skozi leta, kot sam pravi, pomagali, da je lahko vsak dan rastel kot igralec in kot oseba.

"Nogomet mi je dal veliko: naučil me je vrednot, kot so timsko delo, žrtvovanje, ponižnost in spoštovanje. Dal mi je priložnost raziskati nove države, nove kulture in nove jezike. Moje srce je polno hvaležnosti in spominov, ki jih bom nosil s seboj v vse, kar pride v prihodnje," je sporočilo zaključil Španec.

Nekdanji kapetan Chelseaja je leta 2023 postal soigralec našega Jana Oblaka pri madridskem Atleticu. Tam je bil vse do lanskega poletja, ko se je preselil k svojemu trenutnemu delodajalcu Sevilli. Azpilicueta je za furijo odigral 44 tekem in prispeval zadetek in dve asistenci.

