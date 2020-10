Nekdanji svetovni prvak na klop drugoligaša

"Glede na nujno izboljšanje dosežkov v serie B je uprava ekipe Cruzeiro Esporte Club sklenila dogovor z Luizom Felipejem Scolarijem," so zapisali na spletni strani kluba. In pomoč je res nujna. Cruzeiro je leta 2013 in 2014 še osvojil brazilsko prvenstvo, nato pa so izidi začeli padati in trenutno je ekipa na 19. mestu drugoligaške konkurence, tik pred izpadom na tretjo raven tekmovanja. Felipao je podpisal pogodbo do konca leta 2022. Nazadnje je delal s Palmeirasom iz Sao Paola, zdaj pa je bil več kot leto dni brez kluba. S Palmeirasom je leta 2018 osvojil prvenstvo. Najbolj je zdaj 71-letni trener zaslovel na svetovnem prvenstvu leta 2002, ko je Brazilijo s finalno zmago nad Nemčijo (2:0) pripeljal do petega naslova svetovnih prvakov.