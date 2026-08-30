Nekdanji svetovni prvak okrepil Chelsea

Martinez, ki je z Argentino osvojil svetovno prvenstvo 2022 v Katarju in dvakrat prejel Jašinovo nagrado za najboljšega vratarja na svetu, naj bi na mestu prvega vratarja Chelseaja zamenjal Roberta Sancheza.

"Zelo sem vesel, da sem postal član tega kluba. Prihod v Chelsea je bil zame in mojo družino lahka odločitev. Presrečen sem in komaj čakam, da začnem," je ob prestopu med drugim za klubsko spletno stran dejal Martinez ter dodal, da si z novim klubom želi osvajati lovorike. "Sem človek, poln strasti, in igram s srcem. Pri vsem, česar se lotim, želim zmagati. Na vsaki tekmi in vsakem treningu bom dal 100 odstotkov, da bodo klub, soigralci in navijači lahko ponosni name," je še dodal.