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Nogomet

Nekdanji svetovni prvak okrepil Chelsea

London, 30. 08. 2026 15.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
emiliano martinez

Emiliano Martinez je novi vratar nogometašev londonskega Chelseaja. Triintridesetletni Argentinec je že dve leti želel zapustiti Aston Villo, zdaj ga je za 8,8 milijona evrov odkupil klub s Stamford Bridgea, s katerim je podpisal triletno pogodbo.

Martinez, ki je z Argentino osvojil svetovno prvenstvo 2022 v Katarju in dvakrat prejel Jašinovo nagrado za najboljšega vratarja na svetu, naj bi na mestu prvega vratarja Chelseaja zamenjal Roberta Sancheza.

"Zelo sem vesel, da sem postal član tega kluba. Prihod v Chelsea je bil zame in mojo družino lahka odločitev. Presrečen sem in komaj čakam, da začnem," je ob prestopu med drugim za klubsko spletno stran dejal Martinez ter dodal, da si z novim klubom želi osvajati lovorike. "Sem človek, poln strasti, in igram s srcem. Pri vsem, česar se lotim, želim zmagati. Na vsaki tekmi in vsakem treningu bom dal 100 odstotkov, da bodo klub, soigralci in navijači lahko ponosni name," je še dodal.

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Martinez je naslednji v vrsti zvenečih imen, ki so poleti odšli iz Aston Ville. Pred njim so Villa Park zapustili Ezri Konsa, Morgan Rogers, Youri Tielemans in Lucas Digne, blizu odhoda pa je tudi Ollie Watkins. Argentinec se je Villi pridružil leta 2020 iz Arsenala in bil pomemben člen pri njenem vzponu med najboljše angleške klube. Vrhunec je prišel v minuli sezoni, ko je klub osvojil evropsko ligo.

 

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