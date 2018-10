Nekdanji svetovni prvak zaradi orožja in mafije za zapahe

Italijansko sodišče je na dve leti zaporne kazni obsodilo nekdanjega napadalca Udineseja, Juventusa in italijanske nogometne reprezentance Vincenza Iaquinto. Tožilstvo je sicer zaradi posesti orožja in povezav s kalabrijsko mafijo zahtevalo šest let zapora za 38-letnega člana italijanske vrste, ki je 2006 postala svetovni prvak.

Iaquinta (v sredini) je v jeseni svoje kariere v igral tudi za Ceseno. Na fotografiji slavi enega od golov s še enim "porednim fantom" italijanskega nogometa Romunom Adrianom Mutujem (levo). FOTO: AP Giuseppe Iaquinta, oče Vincenza Iaquinte, je dobil 19 let zapora zaradi povezav z mafijsko združbo Ndrangheta. Oba sta bila sicer med 148 posamezniki, ki so jim sodili v največji preiskavi zaradi mafijskega delovanja na severu Italije. "Smešno, sramota," sta se na sodišču v Reggio Emilii drla mlajši in starejši Iaquinta, potem ko so jima izrekli kazen. Nekoč uspešnega nogometaša so obsodili na dve leti zaporne kazni, medtem ko je tožilstvo zahtevalo štiri leta daljšo kazen za 38-letnika. Iaquinta je za Italijo igral na 40 tekmah, dosegel je šest zadetkov. Večino klubske kariere je igral za Udinese, čigar član je bil v tistih časih tudi Ljubljančan Samir Handanović. Leta 2007 je prestopil k Juventusu, kjer je ostal šest let. Leta 2014 je končal kariero, potem ko je nosil tudi dres Cesene.