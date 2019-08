Nekdanji trener Gorice Kolman bo vodil Realovo akademijo v ZAE

Kolman je v Gorico prišel lani septembra, in sicer kot pomočnik glavnega trenerja, aprila pa je prevzel vajeti članske ekipe, ko so se v Novi Gorici zahvalili za sodelovanje Nerminu Bašiću. Kolman sicer ni mogel preprečiti prostega pada novogoriškega nogometa in je skupaj z njimi prvič v zgodovini samostojne Slovenije z Gorico potonil v drugo ligo.

V letošnji sezoni je prevzel vodenje mladinske selekcije v nogometni šoli ND Gorica. Z delom je očitno prepričal tudi vodilne može enega največjih klubov na svetu, saj so mu v vrstah madridskega Reala ponudili priložnost, ki jo je težko zavrniti. Galaktiki so Tolmincu ponudili mesto vodje nogometne akademije Real Madrida v Združenih arabskih emiratih in Kolman je ponudbo sprejel, so zapisali pri Gorici.