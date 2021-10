Nekdanji trener Olimpije izgubil službo in zaslužil kar tri milijone

Za Srba, ki je klub prevzel maja 2020 ter z njim osvojil tretje mesto in pokal, so bili usodni zadnji rezultati. Moskovčani namreč niso zmagali na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih. Pika na i je bil poraz proti Rostovu v državnem prvenstvu, na katerem so po desetih krogih s 17 točkami na četrtem mestu – za vodilnim Zenitom zaostajajo šest točk.

Nikolić in Lokomotiva sta pogodbo razdrla sporazumno, trener pa naj bi domov vseeno odnesel okoli tri milijone evrov odpravnine.