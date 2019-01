Nekdanji trener rdečih vragov stavi na Liverpool

"Če bi moral staviti ves svoj denar na en sam angleški klub, bi bil to Liverpool," je v pogovoru za britanski Mirror dejal van Gaal. Svojo trditev je utemeljil z besedami: "Liverpool ima ekipo, ki se lahko precej bolje brani. Klopp jih je namreč izučil za pravo borilno silo, če imajo žogo ali ne."

Čeprav bo v boju za naslov prvaka v angleškem prvenstvu napeto do konca, se zdi, da so v ožjem izboru le tri moštva, poleg redsov še Manchester City in Tottenham. A van Gaal verjame, da bi prav borbeni duh lahko odločil o prvaku: "Prav to je tisto, kar manjka ekipi Cityja. Ima odlične nogometne ideje in izjemen stil igre, a nima borbenega duha."