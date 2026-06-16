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Nogomet

Nekdanji trener Šeškovega Uniteda se seli na klop Milana

Milano, 16. 06. 2026 13.50 pred 9 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
STA
Ruben Amorim in Benjamin Šeško

Ruben Amorim, nekdanji trener Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, je novi trener italijanskega prvoligaša Milana, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Portugalec je z milanskim prvoligašem podpisal dveletno pogodbo. Novice klub sicer še ni potrdil.

Ruben Amorim je bil brez dela vse od januarja, ko je moral zapustiti Manchester United, kjer pa zgodba vsaj finančno še ni končana in britanski mediji pišejo, da bi Portugalec in njegova ekipa od angleškega kluba lahko dobili še 18,3 milijona evrov odškodnine.

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Pri Milančanih bo Amorim zamenjal Massimiliana Allegrija, ki je zapustil klub, potem ko je ta močno popustil v zaključku sezone.

Iz Italije prihaja tudi novica, da je Allegri prevzel Napoli, potem ko je nekdanji selektor Italije Antonio Conte po sezoni zapustil klub.

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KOMENTARJI2

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girica
16. 06. 2026 17.47
Pa saj ne morem verjet. Kje si Berlusconi? Katastrofa. Že Modriča je povozil zob časa in tudi v tej slabši sredini bil med boljišimi. To je čisti odraz, kje se nahaja italijanski nogomet. Sami starci in odvečni igralci in trenerji. Pol se pa čudijo, da že 3x niso na svetovnem.
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+1
1 0
Atlet012
16. 06. 2026 16.04
Se mi zdi da so se interju zdaj možnosti za nov naslov kar potrojile, ko je k milanu prišel ta nesposobnež hahaha!
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+1
1 0
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