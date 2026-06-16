Nekdanji trener Šeškovega Uniteda se seli na klop Milana

Ruben Amorim je bil brez dela vse od januarja, ko je moral zapustiti Manchester United, kjer pa zgodba vsaj finančno še ni končana in britanski mediji pišejo, da bi Portugalec in njegova ekipa od angleškega kluba lahko dobili še 18,3 milijona evrov odškodnine.

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Pri Milančanih bo Amorim zamenjal Massimiliana Allegrija, ki je zapustil klub, potem ko je ta močno popustil v zaključku sezone.

Iz Italije prihaja tudi novica, da je Allegri prevzel Napoli, potem ko je nekdanji selektor Italije Antonio Conte po sezoni zapustil klub.