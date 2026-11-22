Lovro Štubljar je več kot leto dni čakal na svoje prve minute v dresu Groningena. Te so prišle 8. novembra letos, ko si je na tekmi proti AZ-ju prvi vratar Etienne Vaessen prislužil rdeči karton. Slovenec je vstopil in takoj klonil po najstrožji kazni, a zadetek seveda še zdaleč ni šel na njegovo dušo. Tega pa ne moremo trditi za zadetek, ki ga je prejel na tekmi s Heerenveenom.

Svoj prvi nastop od prve minute za nizozemskega delodajalca je nekdanji vratar Domžal zaznamoval z grobo individualno napako, ki se mu je pripetila ob koncu prvega polčasa. Štubljar je želel žogo pobrati s tal, a je to storil neuspešno in ta se je odbila do gostujočega napadalca Dylana Venteja, ki je okroglo usnje zgolj poslal v mrežo. Heerenveen je tako prevzel vodstvo, na koncu pa slavil s 3:1. Nesrečen incident je Štubljarja seveda potrl, a sodeč po njegovi izjavi se bo zelo hitro pobral.

"Takšne stvari se na tem nivoju ne smejo dogajati. Tega se zavedam in sprejemam popolno odgovornost. Rad bi se opravičil navijačem in svojim soigralcem. Vse, kar mi ostane, je, da dvignem glavo in nadaljujem z delom. Drugo mi ne preostane," so se glasile izkušene besede 22-letnega Slovenca po srečanju.