Nekdanji vratar Olimpije okrepil debitanta v slovenski prvi ligi

Enaindvajsetletni Filip Braut se je k črno-belim preselil iz Rijeke, v minuli sezoni pa je kot posojeni nogometaš nastopal za drugoligaški Orijent. V drugi hrvaški ligi je v minuli sezoni zbral 32 nastopov, v dresu Rijeke in Dragovoljca pa je 32-krat zaigral v najmočnejšem hrvaškem prvenstvu.

Rogaška je minulo sezono v 2. SNL končala na prvem mestu in si neposredno zagotovila mesto v najvišjem rangu slovenskega nogometa. V drugoligaški konkurenci so preteklo sezono sklenili z 21 zmagami, petimi remiji ter štirimi porazi in po 30 tekmah zbrali štiri točke več od Aluminija.