Nekdanji zmajček Mitrović se seli v Maribor

Mitrović je bil v mlajših selekcijah član Domžal, milanskega Interja in Bologne, v članski konkurenci pa Olimpije in zadnji dve leti Jagiellonie. "Zelo sem zadovoljen, da sem tukaj. Športni direktor mi je predstavil dobro zgodbo, dogovor je bil sklenjen v nekaj minutah. Projekt me je navdušil in odločil sem se za vrnitev v Slovenijo. Zahvaljujem se klubu za zaupanje in se veselim novih izzivov,"je Mitrović povedal za spletno stran kluba.

Pravi, da si želi čim več dobrih iger in lovorik. "Ekipo poznam, z nekaterimi zdaj mojimi novimi soigralci sem v preteklosti že igral. Ligo poznam, dodaten motiv bo spoznanje, da se bomo borili za naslov prvaka, kar sem nazadnje nekoliko pogrešal, tako da se že veselim prvega treninga, prvih tekem in moje nove zgodbe," je še dejal Mitrović.

Koliko je Maribor odštel za Mitrovića, uradno ni znano, so se pa v medijih pojavila namigovanja, da je stal najmanj 150.000 evrov, po nekaterih navedbah celo blizu 300.000.