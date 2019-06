Nekdanji zvezdnik Atletica in Liverpoola končuje bogato športno pot

Kariera Fernanda Torresa, ki je imela svoje vzpone in padce, se torej nezadržno približuje svojemu koncu. Priljubljeni 'El Nino' je kljub vsem težavam, ki so ga spremljale na njegovi profesionalni športni poti, vedno znova našel pot iz krize.



Po odhodu iz vrst madridskega Atletica pred 12 leti, kjer je z izjemnimi predstavami pustil neizbrisen pečat, je sledila večletna otoška avantura v dresu aktualnega evropskega klubskega prvaka Liverpoola in kasneje tudi londonskega Chelseaja, kjer pa se ni najbolje znašel. Ob omenjenih klubih je danes 35-letni nogometaš v preteklosti branil barve še AC Milana, od koder se je poleti 2016 vrnil k svoji edini pravi ljubezni - colchonerosom. Po dodatnih dveh sezonah v španski prestolnici se je z zadetkom v zadnjem krogu tamkajšnjega državnega prvenstva na najlepši mogoč način poslovil od svetega dresa in se pred športno upokojitvijo za svojo dušo (in lepo letno plačo) odpravil na Daljni vzhod k japonskemu prvoligašu Sagan Tosu.