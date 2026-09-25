Nekdanji zvezdnik Liverpoola razkril, da je bil žrtev spolnega napada

Napadalec je bil moški, ki ga je Andy Carroll povabil, naj prespi pri njem, potem ko sta si po televiziji ogledala boksarski dvoboj. Storilec, prijatelj Carrollove nekdanje partnerice, je bil kasneje obsojen na tri leta zapora. Sedemintridesetletniku je bila kot žrtvi spolnega napada samodejno zagotovljena anonimnost. Trenutno je sicer še igralec, hkrati pa tudi trener in solastnik nižjeligaškega kluba Dagenham and Redbridge. Carroll je povedal, da se je incident zgodil, medtem ko je spal. Moškega je vrgel iz hiše, ko pa se je ta skušal vrniti, ga je spravil na tla z udarcem.

Andy Carroll FOTO: AP

"Bil sem žrtev spolnega napada - tako, pa sem rekel. Že sama misel na to je strašljiva, do zdaj pa je za to vedelo le nekaj ljudi," je zapisal Carroll. Carroll se je odločil, da bo incident vključil v svojo knjigo "povsem v zadnjem trenutku", potem ko se je o tem posvetoval s svojim dekletom Lou Teasdale. "Z Lou sva veliko razpravljala o tem, ali naj to omenim v knjigi ali ne. Založnika sem se tako dolgo izogibal, da so verjetno že sumili, da sem se premislil," je zapisal. "O tem je strašljivo govoriti, a prav to me je oblikovalo v človeka, kakršen sem danes, prav tako kot vse dobre stvari. In če bo moje govorjenje o tem pomagalo vsaj eni osebi, potem je prav, vredno je bilo."