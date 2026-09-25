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Nogomet

Nekdanji zvezdnik Liverpoola razkril, da je bil žrtev spolnega napada

Liverpool, 25. 09. 2026 10.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Andy Carroll

Nekdanji napadalec Liverpoola in angleške nogometne reprezentance Andy Carroll je razkril, da ga je leta 2021 spolno napadel moški. Carroll je v avtobiografiji z naslovom Owning it (V tvojih rokah) zapisal, da se je incident zgodil na njegovem domu.

Napadalec je bil moški, ki ga je Andy Carroll povabil, naj prespi pri njem, potem ko sta si po televiziji ogledala boksarski dvoboj. Storilec, prijatelj Carrollove nekdanje partnerice, je bil kasneje obsojen na tri leta zapora.

Sedemintridesetletniku je bila kot žrtvi spolnega napada samodejno zagotovljena anonimnost. Trenutno je sicer še igralec, hkrati pa tudi trener in solastnik nižjeligaškega kluba Dagenham and Redbridge.

Carroll je povedal, da se je incident zgodil, medtem ko je spal. Moškega je vrgel iz hiše, ko pa se je ta skušal vrniti, ga je spravil na tla z udarcem.

Andy Carroll
Andy Carroll
FOTO: AP

"Bil sem žrtev spolnega napada - tako, pa sem rekel. Že sama misel na to je strašljiva, do zdaj pa je za to vedelo le nekaj ljudi," je zapisal Carroll.

Carroll se je odločil, da bo incident vključil v svojo knjigo "povsem v zadnjem trenutku", potem ko se je o tem posvetoval s svojim dekletom Lou Teasdale.

"Z Lou sva veliko razpravljala o tem, ali naj to omenim v knjigi ali ne. Založnika sem se tako dolgo izogibal, da so verjetno že sumili, da sem se premislil," je zapisal.

"O tem je strašljivo govoriti, a prav to me je oblikovalo v človeka, kakršen sem danes, prav tako kot vse dobre stvari. In če bo moje govorjenje o tem pomagalo vsaj eni osebi, potem je prav, vredno je bilo."

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 Carroll je dejal, da je bilo pričanje na sodišču, kjer so napadalca spoznali za krivega spolnih kaznivih dejanj in ga vpisali v register spolnih prestopnikov, "ponižujoče, neprijetno in naravnost grozljivo".

Nekdanji igralec Newcastla in West Hama, ki je za Anglijo zbral devet nastopov, je dodal: "To, kar se mi je zgodilo, je vplivalo na vsak vidik mojega življenja. Vsak dan sem razmišljal o tem, zato se je bilo težko osredotočiti na karkoli drugega, vključno z nogometom. Travma zaradi tistega, kar se mi je zgodilo, ni izginila."

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andy carroll liverpool

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