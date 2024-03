Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda v Južni Koreji prava senzacija

Forma napadalnega vezista je iz leta v leto padala, slabe predstave na nogometnih zelenicah in problemi v zasebnem življenju pa so rezultirali v bojih z depresijo in alkoholom. "Nihče ni vedel za moje težave. Vsi so mislili, da se lahko zato, ker sem nogometaš z lepo hišo in veliko denarja, spopadam z vsemi težavami," je pred letom dni povedal Lingard, ki je moral v šestmesečnem obdobju, ko je bila njegova mama zaradi boja z depresijo hospitalizirana, skrbeti za mlajšega brata in sestro. Epidemija koronavirusa je na Lingarda, za razliko od mnogih drugih, vplivala pozitivno, saj mu je omogočila, da se je postavil na noge in začel ponovno uživati v nogometu.