Nekdanji zvezdnik Reala bo moči združil z Messijem

"To, kar me najbolj motivira, mislim pa, da to velja za vsakega nogometaša, je zmagovati in se še naprej razvijati. Projekt, ki so mi ga predstavili, pa tudi trud, ki so ga vložili, da me pripeljejo v ZDA, mi res veliko pomenita," klub povzema 34-letnega Casemira.

Brazilec je v zadnjih štirih sezonah igral pri Manchester Unitedu, kjer pa se mu je letos iztekla pogodba. V novem klubu pa bo prvič v karieri soigralec Lionela Messija, s katerim se dobro poznata iz španske lige, kjer je Brazilec igral za večnega tekmeca Real Madrid. Casemiro je v karieri na 633 klubskih tekmah dosegel 73 golov, temu dodal 61 podaj in se veselil 21 trofej, kar 18 med njimi v dresu Reala, s katerim je petkrat prišel do naslova v ligi prvakov, ter treh domačih zmag v la ligi.

Za Brazilijo je na 91 tekmah dosegel 10 golov.