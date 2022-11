Nekdanji zvezdnik Reala hollywoodski junak z golom v 128. minuti tekme

Znan je zmagovalec letošnje sezone severnoameriškega nogometnega prvenstva. Prvi naslov prvaka v prvenstvu Major League Soccer (MLS) je osvojila ekipa Los Angeles FC, ki je v finalu po izvajanju enajstmetrovk na stadionu Banc of California s končnim izidom 4:3 premagala zasedbo Philadelphia Union.

Manj kot štiri mesece po prestopu v ameriško nogometno prvenstvo MLS se je v dresu Los Angelesa izkazal kapetan reprezentance Walesa Gareth Bale, ki je dosegel gol v podaljšku in poskrbel za to, da se je finale končal šele po izvajanju enajstmetrovk.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bale, ki je tri naslove španskega prvaka in pet naslovov v Ligi prvakov osvojil z madridskim Realom, je zadel za izenačenje v podaljšku tekme, v 128. minuti, za 3:3. Člani domače zasedbe iz Kalifornije so bili nato uspešnejši izvajalci enajstmetrovk, zadeli so trikrat, medtem ko so gostje zapravili vse štiri strele, izvrsten je bil vratar John McCarthy. Prvi trije izvajalci enajstmetrovk iz vrst Philadelphie niso pospravili žoge v mrežo, za razliko od Denisa Bouange, Ryana Hollingsheada in Ilieja Sancheza. Rezervni vratar Los Angelesa McCarthy je tako upravičeno postal najkoristnejši igralec (MVP) finala lige MLS, potem ko je sodnik prvemu vratarju Maximu Crepeauju v 116. minuti pokazal rdeči karton.

icon-expand Gareth Bale FOTO: AP

LAFC je postala prva ekipa po Torontu leta 2017, ki je osvojila tako lovoriko Supporters' Shield kot najboljša ekipa rednega dela sezone kot tudi pokal MLS. Prvič po letu 2003 pa sta se v finalu pomerili najboljši ekipi vzhodne in zahodne konference. Domači so povedli že v 28. minuti, ko je bil uspešen Kellyn Acosta. Po polčasu, v 59. minuti, je za prvo izenačenje zadel gostujoči igralec Daniel Gazdag. Domači so v 83. minuti znova povedli z 2:1, ko je zadel Jesus Murillo. A je zgolj dve minuti kasneje izenačil Jack Elliott, ki je bil uspešen tudi v 124. minuti. Štiri minute kasneje je za novo izenačenje poskrbel Bale.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Vedno je lepo zadeti v finalu in zdi se, da imam občutek za to," je dejal 33-letni Bale po tekmi. Valižan je prispel v južno Kalifornijo, potem ko je od leta 2013 osvojil 19 klubskih trofej v času, ko je igral za Tottenham in Real Madrid. Toda, resnici na ljubo, Bale na začetku v ligi MLS ni izpolnil pričakovanj, med redno sezono je dosegel le dva gola v približno 350 minutah igre (12 nastopov). "Za ta klub je pomembno, da gre na naslednjo raven, in mislim, da z osvojitvijo tega pokala dokazuje, da smo pravi. To je klub, ki je resnično v vzponu in dela prave stvari. To je pomemben pokal za nas, še posebej, ker je prvi večji pokal, in upajmo, da bo tega v prihodnosti še več," je bil zadovoljen eden od junakov velike zmage Bale.

"Gareth je Gareth. To počne na treningu, ko se počuti dobro in zdravega, naredi razliko v igri. Zato smo ga pripeljali in želim si, da bi bil star 24 let, ko je prišel k nam," je dejal trener Steve Cherundolo. Giorgio Chiellini je še ena odmevna okrepitev kluba pred sezono. Italijan je dejal: "Preden je Gareth dosegel gol, sem mislil, da je konec. Potem, ko sem videl gol, sem mislil, da se je to moralo zgoditi, da je to pošteno do nas."