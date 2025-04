Nekdanji zvezdnik Reala izgubil živce in proti sodniku vrgel kopačko

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za edini zadetek Leona je asistiral prav James Rodriguez, ki je bil po zadnjem sodnikovem žvižgu izbran za igralca tekme, še pred tem pa si je privoščil veliko neumnost. V 72. minuti je eden izmed domačih nogometašev pohodil kolumbijskega zvezdnika in mu sezul kopačko, 33-letnik pa jo je jezno zalučal proti glavnemu sodniku. Ta ga je, na njegovo srečo, kaznoval le z rumenim kartonom.

Rodriguez je nase opozoril v dresu Porta in nato prestopil v Monaco, med zvezde pa se je izstrelil na svetovnem prvenstvu leta 2014. V dresu Real Madrida je na 125 tekmah sodeloval pri 79 zadetkih, kasneje pa navduševal še v dresih Bayern Münchna in Evertona. V zadnjih letih je igral za Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo in Rayo Vallecano, v začetku letošnjega koledarskega leta pa prestopil v Leon, s katerim med tamkajšnjo elito trenutno zaseda četrto mesto.