Nekdanji zvezdnik Reala v brazilskem zaporu popravlja televizorje in radie

Igralec trdi, da je imel tisto noč kratek odnos z žrtvijo in je želel jasno povedati, da je bil odnos sporazumen in da policijski testi niso odkrili njegove DNK. "Nikoli nisem zanikal. Bilo je sporazumno. Lahko bi zanikal, ker moje DNK ni tam. Ampak nisem lažnivec. Imela sva površen in hiter odnos. Izmenjala sva si poljube, nato sem šel domov. Tam so bili še drugi ljudje. Ko sem videl, da hoče nadaljevati z drugimi fanti, sem šel domov .... Nikoli tega nisem zanikal," je pojasnil Robinho.

41-letni Robinho , ki je nekoč navduševal s svojimi atraktivnimi preigravanji v dresu madridskega Reala in brazilske reprezentance, je bil lani obsojen na devet let zapora. Kazen prestaja zaradi skupinskega posilstva Albanke leta 2013 v nočnem klubu v Milanu, kar je vedno zanikal, a se zaporu ni mogel izogniti.

Njegovi odvetniki še vedno poskušajo z nenehnimi pritožbami na kazen, ki pa se še niso uresničile, saj brazilski pravosodni sistem ne ustreza italijanskemu. Sodišče v Rimu, najvišji sodni organ v Italiji, je potrdilo devetletno kazen proti Robinhu in njegovemu prijatelju Ricardu Falcu. Vpleteni so bili še štirje Brazilci, ki pa so hitro in pravočasno zapustili Italijo. Eden od njih, Rudney Gomes, ki je bil star 46 let in je bil Robinhov telesni stražar, je bil nedavno najden mrtev, šlo naj bi za samomor.

Robinho kazen prestaja v znameniti kaznilnici Tremembe v notranjosti Sao Paula, kjer so običajno zaprti znani kriminalci ali druge znane osebnosti. Mnogi ga imenujejo tudi zapor slavnih in je 'dom' nekdanjih politikov ter zvezdnikov, tam pa so tudi znani morilci. Robinho je prvih 10 dni preživel v izolaciji, dokler ga niso premestili v osem m2 veliko celico s sojetnikom, 22-letnikom, ki je v zaporu zaradi napeljevanja k samomoru oziroma samopoškodovanju.

Medtem ko čaka na uspeh odvetnikov, se nekdanji član Santosa, Real Madrida, Manchester Cityja in Milana, z dobrim obnašanjem osredotoča na doseganje polodprtega režima v svoji kazni, ki mu bo omogočil pogojni izpust. Brazilski mediji poročajo, da je njegovo obnašanje zgledno, njegov odnos z drugimi zaporniki pa odličen. Za vsakih 12 ur dela mu kazen znižajo za en dan.