Nekdanji zvezdnik Reala: Zakaj prepoved Rusiji, Izraelu pa ne?

Mesut Özil je bil kljub svojemu neomajnemu talentu med kariero velikokrat primoran sedeti na klopi. Ponavadi se je razlog skrival v njegovih javnih izjavah, v katerih nikoli ni skrival svojih stališč. Najbolj znan primer izvira iz njegove epizode pri Arsenalu, ko je vodstvo kluba razburil s tem, ko je javnost ozaveščal o zločinih, ki jih Kitajska izvaja nad Ujguri, največjo muslimansko skupnostjo v tej azijski državi.

Po koncu kariere se je, sicer ne tako presenetljivo, pridružil Stranki za pravičnost in razvoj, ki jo vodi zloglasni turški predsednik in Özilov osebni prijatelj Recep Tayyip Erdogan. Pred prijateljsko tekmo med veterani istanbulskega Basaksehirja in ruskega Zenita je nekdanji zvezdnik Reala komentiral tudi prepoved udejstvovanja ruske reprezentance na mednarodnih tekmovanjih. "Nogomet je vedno prinesel mir. Vse dokler se ne fiksiramo na raso ali vero posameznika, je ta šport ljudi vedno poenotil. Kot vsi veste, je Fifa Rusiji izrekla zelo stroge sankcije, tega pa ni storila Izraelu," je povedal Özil, ki je že večkrat odkrito spregovoril o svoji podpori palestinskemu ljudstvu.