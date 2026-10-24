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Nogomet

Nekdanji zvezdnik Reala: Zakaj prepoved Rusiji, Izraelu pa ne?

24. 10. 2026 15.22 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Mesut Ozil

V dolgi in izredno bogati karieri Mesuta Özila ni manjkalo kontroverznih in ne vsem všečnih izjav. Nemec, ki je blestel pri madridskem Realu, londonskem Arsenalu in nemški izbrani vrsti, od svojih nazornih stališč ne odstopa niti po koncu profesionalne poti. Nazadnje so prah dvignile njegove izjave o reprezentancah Rusije in Izraela.

Mesut Özil in Recep Tayyip Erdogan
Mesut Özil in Recep Tayyip Erdogan
FOTO: AP

Mesut Özil je bil kljub svojemu neomajnemu talentu med kariero velikokrat primoran sedeti na klopi. Ponavadi se je razlog skrival v njegovih javnih izjavah, v katerih nikoli ni skrival svojih stališč. Najbolj znan primer izvira iz njegove epizode pri Arsenalu, ko je vodstvo kluba razburil s tem, ko je javnost ozaveščal o zločinih, ki jih Kitajska izvaja nad Ujguri, največjo muslimansko skupnostjo v tej azijski državi.

Po koncu kariere se je, sicer ne tako presenetljivo, pridružil Stranki za pravičnost in razvoj, ki jo vodi zloglasni turški predsednik in Özilov osebni prijatelj Recep Tayyip Erdogan. Pred prijateljsko tekmo med veterani istanbulskega Basaksehirja in ruskega Zenita je nekdanji zvezdnik Reala komentiral tudi prepoved udejstvovanja ruske reprezentance na mednarodnih tekmovanjih. "Nogomet je vedno prinesel mir. Vse dokler se ne fiksiramo na raso ali vero posameznika, je ta šport ljudi vedno poenotil. Kot vsi veste, je Fifa Rusiji izrekla zelo stroge sankcije, tega pa ni storila Izraelu," je povedal Özil, ki je že večkrat odkrito spregovoril o svoji podpori palestinskemu ljudstvu.

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Nad Rusijo vse od napada na Ukrajino leta 2022 bedi embargo na vseh mednarodno priznanih tekmovanjih. Podobne omejitve pa ne veljajo za Izrael, nakvljub groznemu trpljenju ljudi v Gazi. Ozil si, kot veliko ljudi, želi, da bi krovne organizacije vse obravnavale enakopravno: "To je moj apel Fifi. Upam, da bodo nehali z dvoličnostjo in z vsemi ravnali enako. Zato tudi z veseljem sodelujem na tekmi med veterani Basaksehirja in Zenita."

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KOMENTARJI2

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bobiv
24. 10. 2026 17.18
Bravo, pravilno razmišljanje!
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AlienTechnology
24. 10. 2026 15.49
Očitno je da je da zaradi Nemčije
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0 0
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