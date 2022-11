Nekdanji zvezdnik udaril po stari dami: Njihova igra je navadno s*anje

Juventus je sicer v zadnjem obdobju (občutno) dvignil raven svoje forme. S petimi zaporednimi zmagami, med katerimi je še najbolj izstopajoča prvenstvena v derbiju proti milanskemu Interju prejšnji konec tedna, je nekoliko popravil zelo slab vtis podpovprečnega začetka sezone.

Toda vsi ne delijo mnenja večine italijanskih medijev, da gre za napredek tako v igri kot tudi na ligaški razpredelnici. Na slednji je sicer viden premik navzgor, a nekdanji "poredni fant" nogometa na Apeninskem polotoku Antonio Cassano (40) razmišlja povsem drugače. "Juventusovo s*anje od igre se nadaljuje. Moštvo Massimiliana Allegrija je dobilo zadnjo tekmo proti zelo skromni Veroni brez pravega strela na gol. To je za ugled zasedbe, kot je Juventusova, preprosto premalo in ponižujoče. To je obup od nogometa," je bil v pogovoru za Tuttosport zelo neposreden nekdanji član številnih domačih klubov in madridskega Reala.