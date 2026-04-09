Pred desetimi leti angleški prvaki, danes jim grozi izpad v tretjo ligo

Klub, ki so ga kaznovali zaradi nepravilnosti v sezoni 2023/24, je na lestvici drugoligaške konkurence z 19. padel na 22. mesto in se nahaja v coni izpada.
"Potrjujemo, da je odločitev neodvisne komisije, da klubu v tej sezoni odvzame šest točk, potrdila neodvisna pritožbena komisija," so pri Leicestru zapisali v izjavi za javnost.
In dodali: "Ker je zadeva zdaj končana in je pred nami še pet tekem sezone, so vsi v klubu popolnoma osredotočeni na dvoboje, ki so pred nami. Vemo, da je bilo to zahtevno obdobje, in se zahvaljujemo našim navijačem za podporo, ki jo še naprej nudijo ekipi."
