Nekoč 100-milijonski igralec bo kariero poskušal obuditi v Comu

Como se je po lanskem drugem mestu v drugi italijanski ligi prebil v Serie A in pred začetkom aktualne sezone na seznam nogometašev dodal nekaj odmevnih imen. 19-letni Nico Paz, ki je lani za Real Madrid odigral osem tekem, se je pridružil za šest milijonov, za legendo italijanskega nogometa Andreo Belottija pa so odšteli štiri milijone in pol. Veliko igralcev se je ekipi pridružilo tudi brez odškodnine, med drugim Sergi Roberto, Pepe Reina in Raphael Varane. Slednji je zaradi težav s poškodbami že zaključil kariero.