Nekoč Makelele, zdaj Ndombele: Real v stikih z vezistom Lyona

Dvaindvajsetletni vezist Lyona in francoske reprezentance Tanguy Ndombele najverjetneje igra zadnjo sezono v vrstah tretjeuvrščene ekipe Ligue 1. Obrambni vezist, ki se dobro znajde tudi v malce bolj napadalni vlogi, je s svojimi predstavami že večkrat navdušil oglednike najmočnejših evropskih klubov, med njegove oboževalce pa velja prišteti tudi madridski Real in novega (starega) trenerja madridskega moštva Zinedina Zidana.

NDOMBELE

Francoz zelo ceni svojega rojaka, ki bi navijače Reala močno spomnil na Clauda Makeleleja. Ta je leta 2003 po treh letih v Madridu kontroverzno zapustil stadion Santiaga Bernabeua, zdaj pa bi lahko na sredini igrišča po Zidanu in Makeleleju zavladal še en Francoz.

Zadovoljni s sestankom

"Zidane je njegovo ime vodstvu predal že pred nekaj tedni, da bi tako začeli z vzpostavljanjem stikov z lyonsko ekipo ter da bi videli, kakšne možnosti imajo za nakup mladega nogometaša," piše madridski športni časnikAS.

Agenti Ndombeleja naj bi že odpotovali v Madrid, kjer so sestankovali z vodilnimi možmi kraljevega kluba. Oboji naj bi bili zelo zadovoljni z razpletom prvih pogovorov, ASpa dodaja, da si ga želi Real v svoje vrste priključiti že to poletje.

Aulas: Evropski velikani so lačni naših igralcev

"Je Zidanova želja, klub pa ne želi razočarati francoskega trenerja," piše madridski dnevnik. Ndombele, ki se je z Lyonom v tej sezoni Lige prvakov prebil do osmine finala in tam izgubil proti Barceloni, ima s klubom podpisano pogodbo do leta 2023, a Real čaka še veliko dela v boju za njegov podpis, saj si ga želi tudi pariški velikan Paris Saint-Germain in italijanski prvak Juventus. Odnose med Lyonom in Realom so pri dnevniku ASsicer označili za zelo dobre.

"Občutek imam, da nas bodo to poletje napadli. Evropski velikani so lačni naših igralcev, a verjamem, da bomo dovolili oditi le enemu ali dvema," je nedavno izjavil karizmatični predsednik Olympiqua Jean-Michel Aulas, ki bo najverjetneje prodal prvega zvezdnika moštva Nabila Fekirja, že zdaj pa je jasno, da klub po koncu sezone zapušča trener Bruno Genesio.