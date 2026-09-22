Nekoč profesionalec, danes odvisnik in brezdomec

Regis Fernandes da Silva je nekdanji profesionalni nogometaš, ki je igral tako v Braziliji kot tudi v tujini. Vasco da Gama je eden izmed najbolj prepoznavnih klubov v njegovi karieri, nam najbližje pa je igral na Portugalskem in v Turčiji. V svoji dolgi nogometni karieri je vsekakor zaslužil dovolj denarja, da bi danes živel popolnoma normalno življenje. A izbral je drugo pot, na dno ga je spravila odvisnost od drog, živi pa na ulicah Sao Paula kot brezdomec. Zaradi njegove odvisnosti od drog je izgubil veliko prijateljev, stanovanje in podporo družine.

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Ko nekdanji nogometaš tava po ulicah brazilskega mesta, se ljudje, ki se sprehajajo mimo, ne zavedo, da je to nogometaš, ki je pred leti igral tudi za slavni klub Corinthians. Nekateri navijači pa se ga še vedno dobro spominjajo. "V nedeljo so prišli navijači, da bi se pogovorili z mano, želijo mi pomagati. Sem velik navijač Corinthiansa, vedno se spomnijo name", je dejal brazilskemu novinarju. V restavraciji, ki se nahaja blizu njegovega prostora za spanje, uporablja stranišče ter si polni telefon, ki ga uporablja za kupovanje droge. Občasno pa mu v restavraciji ponudijo tudi nekaj hrane.

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