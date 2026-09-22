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Nogomet

Nekoč profesionalec, danes odvisnik in brezdomec

Ljubljana, 22. 09. 2026 15.36 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.I.
regis fernandes da silva

Regis Fernandes da Silva, v nogometnem svetu znan kot Regis Pitbull, je v svoji karieri igral za kar nekaj velikih klubov v Braziliji, preizkusil pa se je tudi v tujini. Danes praznuje 50 let, njegovo življenje pa se je popolnoma obrnilo na glavo. Nekdanji profesionalec je danes brezdomec in odvisnik od drog.

Regis Fernandes da Silva je nekdanji profesionalni nogometaš, ki je igral tako v Braziliji kot tudi v tujini. Vasco da Gama je eden izmed najbolj prepoznavnih klubov v njegovi karieri, nam najbližje pa je igral na Portugalskem in v Turčiji. V svoji dolgi nogometni karieri je vsekakor zaslužil dovolj denarja, da bi danes živel popolnoma normalno življenje. A izbral je drugo pot, na dno ga je spravila odvisnost od drog, živi pa na ulicah Sao Paula kot brezdomec. Zaradi njegove odvisnosti od drog je izgubil veliko prijateljev, stanovanje in podporo družine.

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Ko nekdanji nogometaš tava po ulicah brazilskega mesta, se ljudje, ki se sprehajajo mimo, ne zavedo, da je to nogometaš, ki je pred leti igral tudi za slavni klub Corinthians. Nekateri navijači pa se ga še vedno dobro spominjajo. "V nedeljo so prišli navijači, da bi se pogovorili z mano, želijo mi pomagati. Sem velik navijač Corinthiansa, vedno se spomnijo name", je dejal brazilskemu novinarju. V restavraciji, ki se nahaja blizu njegovega prostora za spanje, uporablja stranišče ter si polni telefon, ki ga uporablja za kupovanje droge. Občasno pa mu v restavraciji ponudijo tudi nekaj hrane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav ve, da ima težave, ulice noče zapustiti in se nastaniti pri katerem od prijateljev, ki so mu še ostali. Sam si želi ponovno urediti normalno življenje, ki ga je imel nekoč, ter si dobiti službo. Pomoči drugih si ne želi, saj si želi, da ljudje zanj ne bi vedeli in mislili, da je mrtev.

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Regis Pitbull nogomet odvisnost brezdomec Brazilija

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KOMENTARJI2

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Influencer
22. 09. 2026 16.56
pogledas njegovo kariero na internetu in ugotovis da pisete neumnosti , ni mel neki briljantnega in je zasluzil glih za sproti
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+2
3 1
Perovskia
22. 09. 2026 17.24
Glede nato, kako nasi umetniki, ki npr dojijo psa dobijo velike denarce je tale zgodba zalostna
Odgovori
0 0
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