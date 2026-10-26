Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Nekoč so veljali za Benficino podružnico: lahko Santa Clara preseneti velikana?

Porto, 26. 10. 2026 16.20 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Santa Clara

9. krog portugalskega prvenstva prinaša zanimiv obračun na Azorih. Santa Clara bo na domačem objektu Estadio de Sao Miguel gostila Benfico, tekma pa bi lahko pomembno vplivala na razplet v vrhu lestvice. Klub z Azorov je namreč najprijetnejše presenečenje tamkajšnega prvestva. Santa Clara na osmih tekmah še ni izgubila, ima pet zmag in tri remije in azseda četrto emsto na tabeli. Prenos na VOYO od 19.35.

Portugalska liga: Santa Clara - Benfica
Portugalska liga: Santa Clara - Benfica
FOTO: VOYO

Obe moštvi v srečanje vstopata v odlični formi, na lestvici pa ju loči le ena točka. Benfica je trenutno druga z 19 točkami, medtem ko je Santa Clara s 18 točkami na visokem četrtem mestu. Domači nogometaši v letošnji prvenstveni sezoni še ne poznajo poraza, njihova obramba pa je v dosedanjih tekmah prejela le štiri zadetke.

Trdna obramba proti najbolj učinkovitemu napadu

Medtem ko Santa Clara uspehe gradi predvsem na organizirani igri v obrambi, Benfica pod vodstvom trenerja Marca Silve navdušuje z napadalno močjo. Lizbončani so na osmih prvenstvenih tekmah dosegli kar 24 golov in so trenutno najučinkovitejša ekipa portugalske lige.

Težave z odsotnostmi na obeh straneh

Domači trener Petit ne bo mogel računati na Djea Tavaresa, ki je bil izključen na pokalni tekmi proti Mafri. Njegova odsotnost predstavlja precejšen udarec, saj je mladi vezist začel vseh osem prvenstvenih tekem v tej sezoni. Zaradi poškodbe bo manjkal tudi igralec z vzdevkom MT.

Tudi Benfica na Azore ne prihaja v popolni zasedbi. Zaradi poškodb sta odsotna Leandro Barreiro in Enzo Barrenechea, vendar imajo gostje še vedno dovolj kakovosti. Veliko se pričakuje predvsem od Gianluce Prestiannija, ki je v tej sezoni prispeval že pet golov in tri asistence.

Čas za prekinitev tradicije?

Na zadnjem medsebojnem obračunu na stadionu Estadio de Sao Miguel je Benfica slavila z 2:1. Navijači Santa Clare zato upajo, da je napočil trenutek za presenečenje proti enemu največjih portugalskih klubov. Vse je pripravljeno za zanimiv nogometni večer na Azorih, kjer bi lahko domača uspešnica sezone še dodatno zapletla boj za vrh portugalskega prvenstva.

Izid, 9. krog:
Santa Clara - Benfica

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet benfica santa clara

Zaradi slabe stoženske zelenice se reprezentanca seli v Maribor

24ur.com Kaos brez primere: v Braziliji 23 rdečih kartonov po vsesplošnem pretepu na zelenici
24ur.com Oktobra uničili Atletico, lahko zdaj še Barcelono?
24ur.com Tekma leta in polne Stožice: Čutimo to, da je mesto z nami
24ur.com La Liga: Valencia presenetila Real, Atletico in Barcelona izkoristila spodrsljaj
24ur.com Žreb četrtfinalnih dvobojev Lige prvakov: kaj na to pravijo naši zahodni sosedi?
Zadovoljna.si Vse najboljše Ana, Lado in Slovenija ima talent
24ur.com Slovenski odbojkarji po izjemni predstavi in zmagi nad Argentino na OI v Parizu
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lopov975
26. 10. 2026 17.38
a je se kaksna bolj x liga?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala novo frizuro in navdušila z blond barvo las
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
vizita
Portal
Preboj v onkologiji: uspeh cepiva mRNA pri zdravljenju raka
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
cekin
Portal
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
moskisvet
Portal
Je to recept za srečno življenje?
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
dominvrt
Portal
Vse več družin spreminja navade za 1. november. Bi storili enako?
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
okusno
Portal
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
24UR FOKUS
24UR FOKUS
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Krik
Krik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022