Nekoč so veljali za Benficino podružnico: lahko Santa Clara preseneti velikana?

Obe moštvi v srečanje vstopata v odlični formi, na lestvici pa ju loči le ena točka. Benfica je trenutno druga z 19 točkami, medtem ko je Santa Clara s 18 točkami na visokem četrtem mestu. Domači nogometaši v letošnji prvenstveni sezoni še ne poznajo poraza, njihova obramba pa je v dosedanjih tekmah prejela le štiri zadetke.
Trdna obramba proti najbolj učinkovitemu napadu
Medtem ko Santa Clara uspehe gradi predvsem na organizirani igri v obrambi, Benfica pod vodstvom trenerja Marca Silve navdušuje z napadalno močjo. Lizbončani so na osmih prvenstvenih tekmah dosegli kar 24 golov in so trenutno najučinkovitejša ekipa portugalske lige.
Težave z odsotnostmi na obeh straneh
Domači trener Petit ne bo mogel računati na Djea Tavaresa, ki je bil izključen na pokalni tekmi proti Mafri. Njegova odsotnost predstavlja precejšen udarec, saj je mladi vezist začel vseh osem prvenstvenih tekem v tej sezoni. Zaradi poškodbe bo manjkal tudi igralec z vzdevkom MT.
Tudi Benfica na Azore ne prihaja v popolni zasedbi. Zaradi poškodb sta odsotna Leandro Barreiro in Enzo Barrenechea, vendar imajo gostje še vedno dovolj kakovosti. Veliko se pričakuje predvsem od Gianluce Prestiannija, ki je v tej sezoni prispeval že pet golov in tri asistence.
Čas za prekinitev tradicije?
Na zadnjem medsebojnem obračunu na stadionu Estadio de Sao Miguel je Benfica slavila z 2:1. Navijači Santa Clare zato upajo, da je napočil trenutek za presenečenje proti enemu največjih portugalskih klubov. Vse je pripravljeno za zanimiv nogometni večer na Azorih, kjer bi lahko domača uspešnica sezone še dodatno zapletla boj za vrh portugalskega prvenstva.
Izid, 9. krog:
Santa Clara - Benfica
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