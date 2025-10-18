Nekoč talent Juventusa, a poškodbe so ga 'prisilile' v delo na gradbišču

Cendrim Kameraj je prve nogometne korake naredil v mladinskih selekcijah Luzerna, njegov talent pa ga je kmalu pripeljal do Juventusa. V Torinu je igral za drugo ekipo, a treniral z največjimi svetovnimi zvezdniki. "Bilo je neverjetno trenirati s takšnimi igralci, kot so Ronaldo, Pjanić in Dybala. To so trenutki, ki jih bom pomnil vse življenje," je povedal v pogovoru za švicarske medije.

Po epizodi pri Juventusu je igral za Lugano, Kriens in kosovski Dukagjini, a so poškodbe, predvsem kolena, naredile svoje. Pri 25 letih se je odločil zaključiti profesionalno pot. "Nisem načrtoval tako zgodnjega konca, a telo mi je dalo vedeti, da moram naprej. Nogomet mi je dal ogromno, a življenje gre dalje," pravi Kameraj.