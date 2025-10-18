Nekoč talent Juventusa, a poškodbe so ga 'prisilile' v delo na gradbišču

Cendrim Kameraj je prve nogometne korake naredil v mladinskih selekcijah Luzerna, njegov talent pa ga je kmalu pripeljal do Juventusa. V Torinu je igral za drugo ekipo, a treniral z največjimi svetovnimi zvezdniki. "Bilo je neverjetno trenirati s takšnimi igralci, kot so Ronaldo, Pjanić in Dybala. To so trenutki, ki jih bom pomnil vse življenje," je povedal v pogovoru za švicarske medije.
Po epizodi pri Juventusu je igral za Lugano, Kriens in kosovski Dukagjini, a so poškodbe, predvsem kolena, naredile svoje. Pri 25 letih se je odločil zaključiti profesionalno pot. "Nisem načrtoval tako zgodnjega konca, a telo mi je dalo vedeti, da moram naprej. Nogomet mi je dal ogromno, a življenje gre dalje," pravi Kameraj.
Danes živi v rodnem Luzernu in opravlja fizično delo na gradbišču. Čeprav je prehod iz profesionalnega športa v običajno življenje za marsikoga težak, Kameraj ostaja ponosen in zadovoljen: "Ne sramujem se svojega dela. Uresničil sem otroške sanje – nosil sem dres Juventusa in treniral z idolom. Zdaj opravljam pošteno delo in se borim za življenje. To me osrečuje."
Kameraj je med kariero igral za vse mlajše selekcije Švice, leta 2019 pa zabeležil tudi nastop za reprezentanco Kosova do 21 let. Danes živi stran od nogometnih žarometov, kot človek, ki je v življenju spoznal oba svetova: blišč nogometne elite in realnost vsakdanjega dela.
