Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Nekoč talent Juventusa, a poškodbe so ga 'prisilile' v delo na gradbišču

Luzern, 18. 10. 2025 12.23 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
8

Cendrim Kameraj, nekdanji obetavni nogometaš, ki je pri Juventusu treniral ob boku Cristiana Ronalda, je danes, pri komaj 26 letih, zamenjal nogometno žogo za delo na gradbišču. Rodil se je v Luzernu v Švici, starši pa izvirajo s Kosova. Po koncu kariere je odkrito spregovoril o svoji življenjski poti, ki se je obrnila v povsem drugo smer, kot si je nekoč predstavljal.

Cendrim Kameraj je prve nogometne korake naredil v mladinskih selekcijah Luzerna, njegov talent pa ga je kmalu pripeljal do Juventusa. V Torinu je igral za drugo ekipo, a treniral z največjimi svetovnimi zvezdniki. "Bilo je neverjetno trenirati s takšnimi igralci, kot so Ronaldo, Pjanić in Dybala. To so trenutki, ki jih bom pomnil vse življenje," je povedal v pogovoru za švicarske medije.

Po epizodi pri Juventusu je igral za Lugano, Kriens in kosovski Dukagjini, a so poškodbe, predvsem kolena, naredile svoje. Pri 25 letih se je odločil zaključiti profesionalno pot. "Nisem načrtoval tako zgodnjega konca, a telo mi je dalo vedeti, da moram naprej. Nogomet mi je dal ogromno, a življenje gre dalje," pravi Kameraj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes živi v rodnem Luzernu in opravlja fizično delo na gradbišču. Čeprav je prehod iz profesionalnega športa v običajno življenje za marsikoga težak, Kameraj ostaja ponosen in zadovoljen: "Ne sramujem se svojega dela. Uresničil sem otroške sanje – nosil sem dres Juventusa in treniral z idolom. Zdaj opravljam pošteno delo in se borim za življenje. To me osrečuje."

Kameraj je med kariero igral za vse mlajše selekcije Švice, leta 2019 pa zabeležil tudi nastop za reprezentanco Kosova do 21 let. Danes živi stran od nogometnih žarometov, kot človek, ki je v življenju spoznal oba svetova: blišč nogometne elite in realnost vsakdanjega dela.

nogomet juventus Cendrim Kameraj gradbišče
Naslednji članek

Flick ogorčen nad vprašanjem novinarja o Yamalu: To je neumnost!

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentator aligator
18. 10. 2025 13.18
Dela na tem da bi postal vplivnež zgleda.
ODGOVORI
0 0
dobrabejba35
18. 10. 2025 13.17
+1
Še kako leto bi potrpel pa bi imel dovolj denarja da mu ne bi bilo treba delati
ODGOVORI
1 0
ernestocg
18. 10. 2025 13.07
kapo dol fantu
ODGOVORI
0 0
Tufu
18. 10. 2025 13.06
+2
Neki si je pa nabral denarja... Vsaj 500.000€ pa.bi moral zaslužiti al je vse zafučku
ODGOVORI
2 0
HALAcR7
18. 10. 2025 12.51
+2
isto bo končal Yamala
ODGOVORI
3 1
TheJuniKorn
18. 10. 2025 12.38
+10
Kot 7.99 milijard ostalih zemljanov. Pač borbamo.
ODGOVORI
10 0
energetik10
18. 10. 2025 13.08
-1
a tolk nas je treniralo z Ronaldom😆?
ODGOVORI
0 1
Oliguma
18. 10. 2025 12.34
+3
Bravo!
ODGOVORI
5 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306