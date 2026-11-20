Cristian Angheliuc je pozornost javnosti pritegnil z impozantno telesno postavo, zaradi katere je dobil priložnost pri varovanju znanih športnikov. Med njimi sta bila tudi Zlatan Ibrahimović in Michael Schumacher , pri čemer je posebej odmevalo njegovo varovanje nemškega šampiona med dirko za veliko nagrado Italije v Monzi.

Romunski državljan se je znašel v preiskavi zaradi suma, da je dolga leta služil visoke zneske s pomočjo ponarejenih dokumentov in diplom. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi mu prav takšna dokumentacija omogočila tudi zaposlitev v romunskem parlamentu.

O sodelovanju s Schumacherjem je v preteklosti spregovoril tudi Angheliuc sam. "Šef je prišel in mi rekel: 'Konec je dopusta, zdaj boš delal za Schumacherja, zlasti med dirko v Monzi.' Povsod smo hodili z njim. Dobesedno smo bili njegova senca," je povedal nekdanji telesni stražar.

Toda njegova poklicna pot je pozneje zavila v povsem drugo smer. Po podatkih preiskovalcev se je leta 2020 začel ukvarjati z nezakonitimi posli in naj bi organiziral prodajo različnih ponarejenih listin. Na seznamu so bili med drugim osebne izkaznice, potni listi, potrdila o državljanstvu ter rojstni in mrliški listi. Potencialnim strankam naj bi obljubljal, da jim lahko zaradi zvez v državnih institucijah priskrbi vso potrebno dokumentacijo.

Osumljen je tudi, da je od ljudi pobiral na tisoče dolarjev v zameno za obljube o zaposlitvi v bolnišnici v mestu Radauti. Namesto obljubljene službe so njegove stranke ostale brez denarja, nekdanji varnostnik slavnih športnikov pa je končal za zapahi.