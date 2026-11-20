Romunski državljan se je znašel v preiskavi zaradi suma, da je dolga leta služil visoke zneske s pomočjo ponarejenih dokumentov in diplom. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi mu prav takšna dokumentacija omogočila tudi zaposlitev v romunskem parlamentu.
Cristian Angheliuc je pozornost javnosti pritegnil z impozantno telesno postavo, zaradi katere je dobil priložnost pri varovanju znanih športnikov. Med njimi sta bila tudi Zlatan Ibrahimović in Michael Schumacher, pri čemer je posebej odmevalo njegovo varovanje nemškega šampiona med dirko za veliko nagrado Italije v Monzi.
O sodelovanju s Schumacherjem je v preteklosti spregovoril tudi Angheliuc sam. "Šef je prišel in mi rekel: 'Konec je dopusta, zdaj boš delal za Schumacherja, zlasti med dirko v Monzi.' Povsod smo hodili z njim. Dobesedno smo bili njegova senca," je povedal nekdanji telesni stražar.
Toda njegova poklicna pot je pozneje zavila v povsem drugo smer. Po podatkih preiskovalcev se je leta 2020 začel ukvarjati z nezakonitimi posli in naj bi organiziral prodajo različnih ponarejenih listin. Na seznamu so bili med drugim osebne izkaznice, potni listi, potrdila o državljanstvu ter rojstni in mrliški listi. Potencialnim strankam naj bi obljubljal, da jim lahko zaradi zvez v državnih institucijah priskrbi vso potrebno dokumentacijo.
Osumljen je tudi, da je od ljudi pobiral na tisoče dolarjev v zameno za obljube o zaposlitvi v bolnišnici v mestu Radauti. Namesto obljubljene službe so njegove stranke ostale brez denarja, nekdanji varnostnik slavnih športnikov pa je končal za zapahi.
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