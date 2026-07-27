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Nogomet

Neljube scene v Kopru: Guberac naj bi obračunal s predstavnikoma Radomelj

Koper, 27. 07. 2026 09.44 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
J.B.
Pretep v Kopru

Prvenstveni obračun med Koprom in Radomljami (2:2) je očitno imel tretji polčas. Športni direktor Kopra Ivica Guberac naj bi fizično obračunal s predsednikom gostov Matjažem Marinškom in športnim direktorjem Grego Marinškom, trdijo gostje.

Pri NK Radomlje so v izjavi za javnost uvodoma pojasnili, da sta Ante in Ivica Guberac že med tekmo pritiskala, da se zaradi močnega naliva tekma ne bi odigrala do konca. Njihova želja ni bila uslišana, vendar so kanarčki v izdihljajih srečanja vseeno prišli do preobrata in točke, za katero je z bele točke v 98. minuti poskrbel Leo Rimac.

Obračun med Koprom in Radomljami se je končal brez zmagovalca.
Obračun med Koprom in Radomljami se je končal brez zmagovalca.
FOTO: NZS

S tem pa obračuna še ni bilo konec. "Po tekmi je predsednik NK Kalcer Radomlje Matjaž Marinšek (kot akreditirani predstavnik kluba) odšel v garderobo, da bi čestital igralcem in vodstvu za odlično predstavo in osvojeno točko. Že na vhodu v klubske in garderobne prostore je domači športni direktor Ivica Guberac, ki se je pogovarjal s trenerjem NK Radomlje, verbalno napadel predsednika. Skupaj s še tremi "predstavniki" FC Koper (vsaj dva sta bila brez akreditacij) so gospoda Marinška na silo potisnili skozi vhodna vrata in tudi fizično obračunali z njim," so zapisali pri Radomljah in nadaljevali:

Za odziv smo prosili tudi FC Koper. Odgovorili so, da se bodo odzvali v kratkem. Prav tako se še niso oglasili na NZS. 

"Na VIP parkirišču je dogajanje opazil športni direktor NK Radomlje Grega Marinšek, ki je takoj poskušal zaščititi predsednika. V nekaj sekundah pa je bil brutalno fizično napaden s strani Ivice Guberca in še treh neznanih oseb, ki niso izbirale sredstev in so nekaj minut pretepale športnega direktorja NK Radomlje, zaradi česar je utrpel telesne poškodbe."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Radomljani so dodali, da so ravnanje koprskih predstavnikov že prijavili policiji in NZS-ju. "Verjamemo, da je celotno dogajanje posneto z varnostnimi kamerami in da bodo lahko ustrezni organi neodvisno raziskali obsojanja vreden dogodek."

Iz radomeljskega kluba so še zagotovili, da niso izzivali ali provocirali igralcev in vodstva Kopra in da je bilo njihovo vodstvo povsem neupravičeno napadeno. "Naš edini "greh" je bil ta, da smo želeli tekmo v tekmovalnem duhu odigrati do konca," so zaključili.

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KOMENTARJI9

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sioxxos
27. 07. 2026 11.58
Če bi kaj takšnega storil Zahović, bi NK Maribor-u dali prepoved igranja pred gledalci do leta 2032, v primeru, pa da bi to bila Olimpija, pa bi tekmo registrirali z 3:0 za Olimpijo z razlogom, ker se je napadeni branil na nepravilen način in ni pustil, da ga pretepejo do nezavesti.
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0 0
MarkoJur
27. 07. 2026 11.46
Doživljenjsko prepovedad kakršno koli športno funkcijo, obiske kakršne koli športne prireditve in seveda v keho z njim!!!
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0 0
Gregc11
27. 07. 2026 11.08
mah oba Guberca izhajata iz težke mafije in mislita da sta lokalna šerifa...mlajši je že bil skoraj enkrat zaprt...treba bi jim bilo dati takojšno prepoved delovanja v športu glede na njuno obnašanje, ki ni bilo prvič sporno
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+8
8 0
čebelinko
27. 07. 2026 11.10
Glede na to, da je Ivica vpleten v vsak prepir in ga tudi začne, bi bil že čas, da ga dajo na hladno za par mesecev. Mogoče mu bo kaj kapnilo. Je pa seveda tudi Ante "svojega denarja vreden".
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+7
7 0
Mambo
27. 07. 2026 11.52
"skoraj"
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0 0
čebelinko
27. 07. 2026 11.06
Tale dva Guberca sta ena navadna provokatorja in strahopetca. 4 na 1 si upa, ko je sam je pa ovčka potuhnjena. Skoraj na vsaki tekmi nekaj izzivata (vsaj Ivica), parkrat sem celo v živo videl. Zakaj vedno odneseta brez kazni, mi pa ni jasno.
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+8
9 1
Dražen Marjanović
27. 07. 2026 11.18
Pridi mu ti v zivo 1 na 1 bos pol povedal
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-2
0 2
SpamEx
27. 07. 2026 11.02
že k ga pogledaš veš kok je ura
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+8
9 1
Mago1
27. 07. 2026 10.56
Če se izkaže,da je to res in pogledamo da je Maribor dobil 5 tekem brez gledalcev zaradi pirotehnike,treba Koper izključit!
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+6
6 0
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