Neljube scene v Kopru: Guberac naj bi obračunal s predstavnikoma Radomelj

Pri NK Radomlje so v izjavi za javnost uvodoma pojasnili, da sta Ante in Ivica Guberac že med tekmo pritiskala, da se zaradi močnega naliva tekma ne bi odigrala do konca. Njihova želja ni bila uslišana, vendar so kanarčki v izdihljajih srečanja vseeno prišli do preobrata in točke, za katero je z bele točke v 98. minuti poskrbel Leo Rimac.

Obračun med Koprom in Radomljami se je končal brez zmagovalca. FOTO: NZS

S tem pa obračuna še ni bilo konec. "Po tekmi je predsednik NK Kalcer Radomlje Matjaž Marinšek (kot akreditirani predstavnik kluba) odšel v garderobo, da bi čestital igralcem in vodstvu za odlično predstavo in osvojeno točko. Že na vhodu v klubske in garderobne prostore je domači športni direktor Ivica Guberac, ki se je pogovarjal s trenerjem NK Radomlje, verbalno napadel predsednika. Skupaj s še tremi "predstavniki" FC Koper (vsaj dva sta bila brez akreditacij) so gospoda Marinška na silo potisnili skozi vhodna vrata in tudi fizično obračunali z njim," so zapisali pri Radomljah in nadaljevali:

Za odziv smo prosili tudi FC Koper. Odgovorili so, da se bodo odzvali v kratkem. Prav tako se še niso oglasili na NZS.

"Na VIP parkirišču je dogajanje opazil športni direktor NK Radomlje Grega Marinšek, ki je takoj poskušal zaščititi predsednika. V nekaj sekundah pa je bil brutalno fizično napaden s strani Ivice Guberca in še treh neznanih oseb, ki niso izbirale sredstev in so nekaj minut pretepale športnega direktorja NK Radomlje, zaradi česar je utrpel telesne poškodbe."

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