Nelson popeljal Arsenal v četrti krog pokala FA

Topničarji v prvem polčasu niso navdušili, Leeds je imel več priložnosti za zadetek, gostje so tako sprožili kar pet strelov na vrata Arsenalovega čuvaja Emiliana Martineza, domači zgolj enega samega. Na hudi preizkušnji so se Artetini varovanci znašli v 14. minuti, ko je po sredini gola poskušal Jack Harrison, dve minuti zatem pa je poskus Particka Bamforda treščil ob prečko. Martinez je v prvem polčasu reševal mrežo Arsenala, saj je do konca polčasa ubranil še dve nevarni priložnosti Egzijana Alioskega in s požrtvovalno obrambo zaustavil strel Bena Whita.

TEKMA

V drugem polčasu se je premoč na zelenici prevesila na stran Arsenala, domači pa so jo v 55. minuti uspeli kronali z zadetkom. Lepo akcijo topničarjev, ki so uspeli preigrati gostujočo obrambo, je z zadetkom zaključil Reiss Nelson, ki je tako Londončane popeljal v naslednji krog tekmovanja.