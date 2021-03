Nemci na domačem igrišču doživeli hladen tuš, neporaženih le še šest reprezentanc

Po tretjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju 2022 se lahko s popolnim izkupičkom pohvali še šest reprezentanc. Med njimi pa ni več Nemčije, ki je doma doživela presenetljiv in boleč poraz proti Severni Makedoniji z 1:2. Tri zmage po treh tekmah ima Anglija, ki je v derbiju skupine I ugnala Poljsko z 2:1.

Poljska je bila pošteno zdesetkana zaradi okužb z novim koronavirusom, največji primanjkljaj pa je bila odsotnost prvega zvezdnika Roberta Lewandowskega, ki se je poškodoval na prejšnji tekmi proti Andori. Angleži so sprva izkoriščali ponujeno in po zadetku Harryja Kana z enajstih metrov povedli z 1:0. V drugem delu so popustili, po napaki Johna Stonesa pa je izenačilJakub Moder. Angležem je nato tri točke zagotovil Harry Maguire v 85. minuti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Presenetljivo imajo na kontu devet točk tudi Armenci, ki po zmagi s 3:2 proti Romuniji v skupini J prednjačijo pred Severno Makedonijo in Nemčijo. Ti dve reprezentanci sta se pomerili v Nemčiji, presenetljivo pa je tri točke odnesla makedonska zasedba. Za eno največjih zmag te reprezentance je zadel Eljif Elmas v 85. minuti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Že v torek je priložnost za 100-odstotni izkupiček presenetljivo izpustila Turčija v skupini G. Slednja je v prvem krogu ugnala Nizozemsko, v drugem Norveško, v tretjem pa je osvojila le točko doma proti skromni Latviji (3:3). V isti skupini je Nizozemska slavila visoko zmago s 7:0 v gosteh proti Gibraltarju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še višji zmagi sta v dosedanjih kvalifikacijah uspeli Dancem v drugem krogu skupine F proti Moldaviji (8:0) ter v torek Belgijcem proti Belorusiji (8:0) v skupini E. So pa Danci proti Avstriji v tretjem krogu danes trend doseganja zadetkov nadaljevali, saj so v drugem polčasu povsem razorožili tekmeca in ga premagali s 4:0.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V skupini D se je Francija mučila proti Bosni in Hercegovini, v 60. minuti pa jo je odrešil Antoine Griezmann. Ukrajina v isti skupini ni uspela premagati Kazahstana (1:1) in na drugem mestu zaostaja že za štiri točke.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V skupini C sta popolni reprezentanci Italije in Švice. Slednji so bili prosti in imajo dve zmagi po dveh odigranih tekmah, Italijani pa so tretjo dosegli proti Litvi v gosteh. V prvem polčasu golov ni bilo, v drugem pa sta za zmago z 2:0 zadela Stefano Sensi in Ciro Immobile.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po dveh tekmah mučenja s tekmecema so nekoliko lažje danes v skupini B zadihali Španci. Za zmago proti Kosovu s 3:1 sta v 34. in 36. minuti zadela Dani Olmo in Ferran Torres, tekmo pa je odločil zadetek Gerarda Morena v 75. minuti. Nogometaši Kosova so pet minut prej prek Besarja Halilija znižali izid na 2:1. Na drugem mestu Špancem sledijo Švedi, ki imajo ob točki manj tudi tekmo manj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V skupini A je Portugalska po razočaranju zaradi nepriznanega zadetka v Beogradu v drugem krogu že v torek slavila proti Luksemburgu. Dvoboj ni bil enostaven, saj je Luksemburg vodil z 1:0 vse do zaključka prvega polčasa, ko je izenačil Diogo Jota. V drugem polčasu je do svojega zadetka le prišel Cristiano Ronaldo, piko na i zmagi s 3:1 pa je dodal Palhinha. Srbija je ugnala Azerbajdžan z 2:1 in ima tako kot Portugalska na vrhu lestvice sedem točk.