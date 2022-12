Nemci po razočaranju v Katarju z optimizmom zrejo proti domačemu EP '24

"Iz katarskih izkušenj se moramo vsi nekaj naučiti in narediti prave korake," je Neuendorf zapisal v odprtem pismu na spletni strani zveze. Nakazal je tudi, kako vidi prihodnost nemškega nogometa. Za Nemce bo namreč naslednje veliko tekmovanje izjemno pomembno, saj bodo gostitelji Eura 2024. "Samokritični in odprti za spremembe, toda tudi polni motivacije in samozavesti. Z Eurom 2024 imamo pred sabo veliko priložnost, ki je ne smemo zapraviti," je še dodal predsednik zveze države, ki bo gostila naslednje EP.

Poudaril je tudi, da je zadovoljen, ker selektor Hansi Flick kljub neuspehu na SP ostaja vodja izbrane vrste: "Prepričal nas je s svojim slogom vodenja, dojemanja nogometa, strastjo do igre in pozitivno energijo. To so temelji za uspešen Euro 2024."

Za konec pa je predsednik našel tudi nekaj dobrega v letu 2022: ženska reprezentanca Nemčije je namreč prišla do finala evropskega prvenstva, kjer je sicer morala priznati premoč Angliji. "Prepričan sem, da se lahko ta ekipa tudi na SP prihodnje leto v Avstraliji in Novi Zelandiji bori za naslov," meni Neuendorf.