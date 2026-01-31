Turška legenda Riero primerjala z Guardiolo in Alonsom

"Navdušil nas je s profesionalizmom in komunikacijskimi veščinami," je ob oznanitvi novega trenerja dejal športni direktor Eintracht Frankfurta Markus Krösche. Dodal je, da so iskali trenerja z moderno miselnostjo, ki želi igrati napadalen in intenziven nogomet.
Albert Riera je s klubom podpisal do konca sezone 2027/2028, v Frankfurt pa bo dopotoval v ponedeljek, saj bo v nedeljo kot trener Celja še vodil aktualne slovenske prvake na štajerskem derbiju proti Mariboru.
Altintop: Riera je podoben Guardioli in Alonsu
Nemški mediji so sicer enotno poudarjali, da je Španec kot trener precejšnja neznanka, saj na vrhunskem nivoju še ni preizkušen, to bo njegova daleč najbolj odmevna služba doslej. Sky se je pri iskanju vpogleda v lik in delo Alberta Riere obrnil na njegovega bivšega soigralca pri Galatasarayju Hamita Altintopa.
Dolgoletni turški reprezentant je pojasnil, da je Riera po svojem slogu zelo podoben Pepu Guardioli in Xabiju Alonsu. "Zanj je vedno najpomembneje, da se igra atraktiven in napadalen nogomet."
Altintop je dodal, da se je Riera že kot nogometaš posvečal vsaki malenkosti in da prav zato svoje varovance v trenerski vlogi nenehno izboljšuje. Prepričan je, da Riera ne bo potreboval veliko časa za prilagajanje na nemško Bundesligo.
"Govori tekoče angleško, špansko in francosko. Verjetno se bo hitro naučil tudi nemško. Prav je, da v Bundesligo prihajajo trenerji s tujim znanjem, saj bodo od tega vsi imeli korist."
