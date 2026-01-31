Naslovnica
Nogomet

Turška legenda Riero primerjala z Guardiolo in Alonsom

Frankfurt , 31. 01. 2026 12.30 pred 45 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Albert Riera

Po pričakovanjih je Albert Riera dočakal nagrado za odlično delo v Celju, saj je prevzel vodenje trenutno osme ekipe nemške Bundeslige, Eintrachta iz Frankfurta. Španec je kljub renomirani igralski karieri v Nemčiji precejšnja neznanka, vendar so bili odzivi na njegov prihod v Frankfurt v medijih zelo pozitivni.

"Navdušil nas je s profesionalizmom in komunikacijskimi veščinami," je ob oznanitvi novega trenerja dejal športni direktor Eintracht Frankfurta Markus Krösche. Dodal je, da so iskali trenerja z moderno miselnostjo, ki želi igrati napadalen in intenziven nogomet.

Albert Riera je s klubom podpisal do konca sezone 2027/2028, v Frankfurt pa bo dopotoval v ponedeljek, saj bo v nedeljo kot trener Celja še vodil aktualne slovenske prvake na štajerskem derbiju proti Mariboru.

Hamit Altintop je v svoji bogati karieri igral tudi za Bayern in Real.
Hamit Altintop je v svoji bogati karieri igral tudi za Bayern in Real.
FOTO: Profimedia

Altintop: Riera je podoben Guardioli in Alonsu

Nemški mediji so sicer enotno poudarjali, da je Španec kot trener precejšnja neznanka, saj na vrhunskem nivoju še ni preizkušen, to bo njegova daleč najbolj odmevna služba doslej. Sky se je pri iskanju vpogleda v lik in delo Alberta Riere obrnil na njegovega bivšega soigralca pri Galatasarayju Hamita Altintopa.

Dolgoletni turški reprezentant je pojasnil, da je Riera po svojem slogu zelo podoben Pepu Guardioli in Xabiju Alonsu. "Zanj je vedno najpomembneje, da se igra atraktiven in napadalen nogomet."

Preberi še Zdaj je uradno: Riera zapušča Celje in se seli k Eintrachtu

Altintop je dodal, da se je Riera že kot nogometaš posvečal vsaki malenkosti in da prav zato svoje varovance v trenerski vlogi nenehno izboljšuje. Prepričan je, da Riera ne bo potreboval veliko časa za prilagajanje na nemško Bundesligo.

"Govori tekoče angleško, špansko in francosko. Verjetno se bo hitro naučil tudi nemško. Prav je, da v Bundesligo prihajajo trenerji s tujim znanjem, saj bodo od tega vsi imeli korist."

nogomet albert riera hamit altintop eintracht frankfurt

Veliki up slovenskega nogometa do prvenca v članski konkurenci

dule100
31. 01. 2026 13.29
Če bo imel srečo, ga bodo gledali eno leto, tako kot pri francoskem Bordoauxu! Tam se je zelo izkazal! Končali so na repu!😂😂😂
