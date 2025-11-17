Svetli način
Nogomet

Nemci povozili Slovake za preboj na svetovno prvenstvo

Leipzig, 17. 11. 2025 22.42

S.V. , STA
Na svetovno nogometno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi so se po današnjih kvalifikacijskih tekmah zadnjega kroga uvrstili še Nemci in Nizozemci. Nemčija je na odločilni tekmi v Leipzigu premagala Slovaško s 6:0, Nizozemska pa je bila v Amsterdamu boljša od Litve s 4:0.

Nick Woltemade in Assan Ouedraogo
Nick Woltemade in Assan Ouedraogo FOTO: AP

Nemčija je na osrednji tekmi skupine A ugnala Slovaško, ki bi napredovala le v primeru zmage. A to se ni zgodilo, "elf" je vse dvome o napredovanju razrešil v prvi polovici tekme, ko so zadeli Nick Woltemade (18.), Serge Gnabry (29.) in Leroy Sane (36., 41.), v drugem polčasu pa še Ridle Baku (67.) ter Assan Ouedraogo (79.). Na drugi tekmi v tej skupini je bila Severna Irska boljša od Luksemburga z 1:0, za gostitelje je edini gol prispeval Jamie Donley (44./11 m).

Nizozemska je kvalifikacije za SP končala z zmago nad Litvo in osvojila prvo mesto v skupini G pred Poljsko, ki je na Malti zmagala s 3:2. Za "tulipane" so na Johan Cruijff Areni zadeli Tijjani Reijnders (16.), Cody Gakpo (58./11 m), Xavi Simons (60.) in Donyell Malen (62.). Za peto poljsko zmago so zaslužni Robert Lewandowski (32.), Pawel Wszolek (59.) in Piotr Zielinski (85.), za Maltežane pa sta zadela Irvin Cardona (36.) in Teddy Teuma (68./11 m).

Hrvaška je vse dvome o napredovanju na svoje sedmo svetovno prvenstvo razrešila že pred časom, na zadnji tekmi v Podgorici pa je proti Črni gori slavila s 3:2. Za črnogorsko vodstvo z 2:0 sta zaslužna Milutin Osmajić (3.) in Nikola Krstović (17.), nato pa so Hrvati postavili tekmo na glavo in slavili z goli Ivana Perišića (37./11 m), Kristijana Jakića (72.) in Nikole Vlašića (87.). Drugo mesto je potrdila Češka po domači zmagi proti Gibraltarju s 6:0, za visoko zmago so zadeli David Doudera (5.), Tomaš Chory (18.), Vladimir Coufal (32.), Adam Karabec (39.), Tomaš Souček (44.) in Robin Hranac (51.).

Pred torkovim zadnjim krogom evropskih kvalifikacij so si nastop na mundialu poleg Nemčije in Nizozemske izborile tudi Francija, Anglija, Hrvaška, Portugalska in Norveška. Drugouvrščene izbrane vrste bodo nastopile v dodatnih kvalifikacijah, v njih bosta nastopili tudi dve izbrani vrsti iz lige narodov.

nogomet kvalifikacije za sp nemčija
