Nemci prepričljivo, Španci le s točko, Lewandowski rešil Poljake

Nemci so imeli nekaj težav pred tekmo, zaradi okužbe enega igralca so morali vsi še enkrat na testiranje, a nazadnje so tekmo v Duisburgu odigrali. Že v uvodnih minutah je bilo jasno, kdo bo zmagal, v 3. in 7. minuti sta zadela Leon Goretzka in Kai Havertz, v drugem delu je vodstvo povišal Ilkay Gündogan. V zadnjih desetih minutah pa je selektor Joachim Löw prvo priložnost ponudil tudi mlademu upu Bayerna Jamalu Musiali, ki se je nedavno odločil, da bo kot član nosil nemški dres.

Precej več težav kot Nemci so imeli Španci, ki so jim pred pol leta zadali boleč poraz v ligi narodov. Danes so bili neučinkoviti v boju z Grki, na koncu pa dobili le točko. Za španski gol je poskrbel Alvaro Morata, izenačil je Tasos Bakasetas z bele točke. Kljub velikemu pritisku Španije je ostalo pri neodločenem izidu. Tudi na drugi tekmi te skupine je bil izid tesen, Švedska pa je le z 1:0 premagala Gruzijo, edini gol je dosegel Viktor Claesson.

Italijani so prišli do pričakovane zmage, z 2:0 so premagali Severno irsko (Domenico Berardi, Ciro Imobile), v tej skupini pa so Švicarji ugnali Bolgare, potem ko so Breel Embolo, Haris Seferovićin Steven Zuber zadeli v razmaku le sedmih minut v prvem polčasu.