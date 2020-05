Nemci se dobro zavedajo, kakšen posel je nogomet: 'Gledale nas bodo milijarde ljudi'

Karl-Heinz Rummeniggeje v pogovoru zaSport Bild izrazil pričakovanje, da bodo nemško ligo spremljale milijarde nogometnih navdušencev po vsem svetu. To bo prva velika liga, ki bo konec tega tedna začela po premoru zaradi pandemije novega koronavirusa. "Bundesliga bo prvo veliko ligaško tekmovanje na svetu, ki se bo nadaljevalo. Tako bo edina, ki jo bo moč spremljati prek televizije po vsem svetu, zato pričakujem milijarde ljudi, ki jo bodo spremljali," je dejal Rummenigge. "To ne bo le reklama za naš nogomet, za Bundesligo, ampak za vso Nemčijo, za njeno politično vodstvo, ki je s pozitivnim pristopom pripeljalo do tega in tudi našlo način, da se bo lahko tekmovanje nadaljevalo," je pojasnil.

'Narejeno v Nemčiji'

"Ko sem bil še mlad fant, je bila izjemna globalna znamka 'narejeno v Nemčiji'. V zadnjem obdobju se je to malo izgubilo. Ponoven začetek Bundeslige pa znova kaže, da je 'narejeno v Nemčiji' prava svetovna blagovna znamka,"je še ocenil nekdanji nemški nogometni zvezdnik. Nemške oblasti so prejšnji teden prižgale zeleno luč za izvedbo tekmovanja v najvišji in drugi nemški nogometni ligi, a pod strogimi zdravstvenimi in varnostnimi pogoji ter brez gledalcev na stadionih.