Nemci trdijo: 'Marsch bo nasledil Favreja na klopi Dortmundčanov'

V kolikor bi dejansko zdajšnji trener Dortmundčanov Lucien Favre po koncu sezone zapustil položaj šefa strokovnega vodstva pri rumeno-črnih, bi bil po navedbah večine nemških medijev glavni favorit za njegovega naslednika prav aktualni strateg Salzburžanov Jesse Marsch.



"Mnogi ga vidijo kot odlično zamenjavo za Favreja, saj zagovarja podoben slog nogometa z visokim pritiskom na nasprotnikovi polovici ter s hitrimi prehodi v pol- in protinapade. To bi najraje videli tudi navijači Borussije,"so zapisali v Sport Bildu, v Kickerju pa dodajajo: "Ne gre pozabiti, da je pod Marschovim vodstvom zablestel Erling Braut Haaland, ki nadaljuje z izjemnimi predstavami tudi v Dortmundu. To bi bila zmagovalna kombinacija."

Ko smo že pri norveškem nogometnem čudežnem dečku, velja dodati, da je v jesenskem delu letošnje sezone v dresu Salzburga na 22 tekmah dosegel neverjetnih 28 zadetkov, izjemno strelsko formo pa nadaljuje tudi v spomladanskem delu v Bundesligi, kjer je za dortmundsko Borussijo na 14 tekmah prispeval 13 zadetkov.