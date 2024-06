Slovencem ustreza, da je maskota žival. Nemci upajo, da bo Albärt kot Peno

Nemogoče je bilo ob prihodu v Stuttgart spregledati nogometno mrzlico, ki je zajela Nemčijo in večji del stare celine. Na evropsko prvenstvo opozarjajo na vsakem koraku. Od panojev na avtocestnih vpadnicah do tisoč in enega dresa, v katere so odeti mimoidoči. Prevladujejo nemški, veliko je bilo škotskih in danskih. Del folklore pa je od leta 1980 tudi uradna maskota prvenstva. Letos so se odločili za medveda Albärta.

Maskota Albärt na stadionu v Münchnu, ki bo danes gostil otvoritveno tekmo med Nemčijo in Škotsko icon-picture-layer-2 1 / 5

Najprej ostržek, potem galski petelin Peno Prvi turnir stare celine je leta 1960 gostila Francija, uvodni naslov je pripadel Sovjetski zvezi, ki je v finalu ugnala Jugoslavijo. Na prvo uradno maskoto turnirja pa so navijači čakali še dve desetletji. "Pinocchio" oziroma v prevodu ostržek (idejo zanj so organizatorji dobili v liku iz istoimenske risanke) je leta 1980 v Italiji prinesel srečo nogometašem Zvezne republike Nemčije. Štiri leta kasneje je ostržka nasledil galski petelin Peno. Maskota turnirja je osrečila Francoze, saj je zasedba na čelu z legendarnim Michelom Platinijem kot zadnja (in edina v dobi maskot) na domačih tleh slavila evropski naslov.

Pinocchio in Peno sta bili prvi maskoti v zgodovini evropskih prvenstev. FOTO: Uefa icon-expand

Berni videl mojstrovino Van Bastna Leta 1988 je Euro prvič potekal na nemških tleh, gostila ga je Zahodna Nemčija. Predvsem mlajše navijače je k ogledom tekem privabljal velikanski zajec Berni, odet v nogometno opravo v nemških barvah. Bojda so se organizatorji za njegovo ime odločili zaradi dveh razlogov: v švicarskem Bernu je bil takrat sedež evropske nogometne zveze, v istem mestu so Zahodni Nemci leta 1954 slavili naslov svetovnih prvakov.

Ko je Euro nazadnje gostila Nemčija, je vloga maskote pripadla zajcu Berniju. FOTO: X icon-expand

V 90. letih je organizatorjem turnirjev stare celine očitno primanjkovalo domišljije. Tudi leta 1992 na Švedskem, kjer je naslov tako presenetljivo slavila Danska, je vloga maskote pripadla zajcu. Edina sprememba je bila, da je bil ta tokrat odet v rumeno-modro kombinacijo švedske zastave. Tudi pri njegovem poimenovanju niso bili preveč izvirni. "Rabbit" oziroma v prevodu preprosto: zajec.

Lev Goaliath je zabaval angleške navijače. Na igrišču jih je navduševal legendarni Paul Gascoigne. FOTO: Uefa icon-expand

Goaliath brisal solze domačim navijačem Zatem je nastopilo obdobje levov. Leta 1996 so Angleži na domačem turnirju z uvrstitvijo v polfinale zanetili evforijo, na vsakem koraku je odmevala še danes aktualna himna "Football's Coming Home" (v prevodu: Nogomet prihaja domov). Tri leve v angleškem grbu pa je simboliziral Goaliath. Lev z nogometno žogo, kopačkami, modrimi hlačkami in belim dresom. Na koncu je moral svojim navijačem brisati solze, ko je odločilno enajstmetrovko proti Nemcem zgrešil aktualni selektor Gareth Southgate.

Benelucky je bil maskota ob krstnem nastopu Slovenije na EP. V Amsterdamu je četo Srečka Katanca spremljalo deset tisoč navijačev. Ta rekord bo v nedeljo podrt prav v Stuttgartu. FOTO: Profimedia icon-expand

Slovence na debiju pozdravil lev s pisano grivo Evropsko prvenstvo na prelomu tisočletja si bomo najbolj zapomnili po tem, da je na njem prvič nastopila naša izbrana vrsta. Prav tako prvič v zgodovini se je zgodilo, da sta prvenstvo gostili dve državi, Belgija in Nizozemska. Lev je eden od najbolj prepoznavnih nizozemskih simbolov, najdete ga tudi v grbu tamkajšnje nogometne zveze. Belgijci pa imajo – tako kot nogometaši Manchester Uniteda – vzdevek rdeči vragi. Organizatorji turnirja so združili oba simbola in nastal je lev z vražjim repom – Benelucky. Pisana griva je bila v barvah obeh držav gostiteljic.

Nasmejani Kinas je do naslova pospremil Grke. V finalu so premagali prav domačine Portugalce. FOTO: Profimedia icon-expand

Kinas priča največji senzaciji doslej Leta 2004 je navijače na Portugalskem zabaval "Kinas", risana različica dečka, odetega v portugalski dres in hlačke. Krasil ga je širok nasmeh, kar pa po finalni tekmi ni veljalo za domače navijače. Ti so ostali dolgih nosov, potem ko so prvovrstno senzacijo, ki še danes velja za največjo v zgodovini evropskih prvenstev, pripravili Grki.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Obdobje dvojčkov zaznamovala prevlada Španije Euro se je Sloveniji najbolj približal leta 2008, ko sta ga gostila Avstrija in Švica, tri tekme so bile odigrane na celovškem Wörthersee stadionu. Maskoti sta bili tokrat dve, in sicer Trix in Flix. Dečka v rdeče-belih barvah, ki jih imata v svojih zastavah tako Avstrija kot Švica. Uefa se je štiri leta kasneje za dizajn maskote znova obrnila na vsem znano produkcijsko hišo Warner Bros., ki očitno ni imela pretiranega navdiha. Za turnir v Ukrajini in na Poljskem je pripravila skoraj identična dečka kot za prejšnji turnir, Slaveka in Slavka. "Dvojčka" sta zopet prinesla srečo Špancem, ki so za drugi zaporedni naslov v finalu s 4:0 razbili Italijane.

Ko je maskota nasmejani deček, domačinom po pravilu ni do smeha. FOTO: Profimedia icon-expand

Deček s širokim nasmehom v drugo vendarle osrečil Portugalce V Franciji 2016 je navijače zabaval nasmejani deček Super Victor, ki je tako kot Kinas 12 let prej videl poraz domače reprezentance v finalu. Galske peteline so po podaljških šokirali Portugalci, ko je v odsotnosti poškodovanega Cristiana Ronalda z edinim golom na tekmi zablestel Eder. Ob 60-letnici prvega evropskega prvenstva je Uefa vlogo gostitelja podelila kar 11 državam. Maskota turnirja, ki je bil zaradi pandemije koronavirusa prestavljen na 2021, je bil "Skillzy" oziroma v prevodu "spretnež".

Medvedek Albärt z ambasadorjem turnirja Philippom Lahmom FOTO: AP icon-expand

24 let smo čakali na novo žival, 24 let je čakala Slovenija Očitno slovenskim nogometašem ustreza, če maskote prihajajo iz živalskega sveta. Medvedek Albärt je namreč prva žival v tej vlogi po 24 letih, ko so Slovenci prvič in do letos tudi edinkrat igrali na Euru. "S svojo prikupnostjo se Albärt poklanja trajni privlačnosti plišastega medvedka, ki naj bi izviral prav iz Nemčije v začetku 20. stoletja," so idejo za letošnjo maskoto pojasnili na spletni strani Uefe.

Organizatorji upajo, da bodo tudi s pomočjo Albärta k igranju nogometa pritegnili nove generacije. "Kot starš vem, kako pomembno je spodbujati otroško domišljijo," je dejal ambasador turnirja Philipp Lahm in pojasnil: "Upamo, da smo s predstavitvijo maskote turnirja ustvarili zabaven in všečen lik, ki bo otroke navdihnil, da bodo uživali v igranju nogometa." In ne samo zaradi medvedka Albärta, v Nemčiji nihče ne dvomi, da bo njihovo prvenstvo najlepša možna reklama za nogomet ...