Nemci z goloma Undava zmagali v Zenici, remi Madžarov in Nizozemcev

Za Nemce je na svoji peti reprezentančni tekmi oba gola že v prvem polčasu dosegel napadalec Stuttgarta Deniz Undav, domačim pa je v 70. minuti nekaj upanja dal gol Edina Džeke. A izenačenja ni bilo, tako da je morala Bih tretje mesto v skupini A3 predati Madžarom. Ti so doma proti Nizozemcem povedli v 32. minuti, ko je v polno zadel Roland Sallai, v 83. minuti je izenačil Denzel Dumfries. In to z igralcem manj, štiri minute prej si je Virgil van Dijk prislužil drugi rumeni karton in predčasno pot v slačilnico.

V drugi kakovostni skupini je v prvi podskupini Češka z 2:0 premagala Albanijo, oba gola je prispeval Tomaš Chory, Ukrajina pa je bila z 1:0 boljša od Gruzije, za katero je bil to prvi poraz, a še vedno vodi na lestvici. V četrti podskupini je Turčija doma premagala Črno goro z 1:0, Islandija in Wales pa sta se razšla z neodločenim izidom 2:2, Valižani so zapravili vodstvo 2:0.

Enako se je v tretji kakovostni na gostovanju na Slovaškem zgodilo tudi Švedom, tudi tam se je tekma po vodstvu gostov končala z 2:2, za izenačenje je z dvema goloma zaslužen David Strelec. Estonija je s 3:1 ugnala Azerbajdžan.