Nemci že dobili uvodno 'dozo' nogometa: prvi gol dosegel Južni Korejec

S štirimi tekmami druge nemške 2. Bundeslige so navijači dobili predogled, kako bi lahko potekali nogometni obračuni v evropskih državah, ki še upajo na nadaljevanje nogometnih sezon. Rituali pred tekmami so precej drugačni kot v preteklosti. Igralci so na prazne stadione prišli z maskami, rokovanj ni več. Na tribunah pa bodo do nadaljnjega le snemalci, ki bodo skušali kar najbolje pričarati drugačno vzdušje s prvih tekem v največjih evropskih državah, poroča agencija dpa.

Trenerji izjave pred tekmo dajejo v za to odmerjenem prostoru brez letečih reporterjev, mikrofoni na dolgih palicah pa so oviti v prozorno folijo. Pobiralci žog ves čas nosijo maske in rokavice, žoge pa osebje klubov ves čas razkužuje. Sedeži za rezervne nogometaše in trenerje bodo razkuženi pred tekmo, kot tudi med polčasom in po koncu obračunov.

Na novo realnost so se nekoliko drugače pripravili pri moštvu Heidenheim. Trener Frank Schmidtje bil namreč eden od voznikov klubskih kombijev, s katerimi so nogometaše pripeljali do 500 kilometrov oddaljenega Bochuma. Ob tem je dejal, da v klubu ne vidijo potrebe, da v času spoštovanja minimalne medsebojne razdalje najamejo nekaj avtobusov za prevoz moštva. V drugi nemški ligi so sicer vodilni možje zaradi dveh potrjenih pozitivnih testov na novi koronavirus v vrstah Dynama iz Dresdna prestavili obračun s Hannovrom, vsi ostali dvoboji 26. kroga bodo odigrani v soboto in v nedeljo.

Izidi 26. kroga 2. Bundeslige:

Bochum ‒Heidenheim 3:0 (2:0)

Losilla 11., Osei-Tutu 34., Ganvoula 64.

Erzgebirge Aue ‒Sandhausen 3:1 (1:0)

Nazarov 5./11-m, Krüger 64., Cacutalua 69.; Biada 80.

RK: Diekmeier 4./Sandhausen

Jahn Regensburg ‒ Holstein Kiel 2:2 (0:1)

Stolze 75., Albers 90./11-m; Li 3., Porath 58.

Karlsruher ‒Darmstadt 2:0 (0:0)

Hofmann 66., Wanitzek 90.

Lestvica: 1. Arminia 51 točk (-1), 2. Stuttgart 45 (-1), 3. Hamburger 44 (-1), 4. Heidenheim 41, 5. Aue 37 ... 7. Darmstadt 36, 8. Kiel 35, 9. Regensburg 33, ... 11. Bochum 31 ... 14. Sandhausen 29, 15. Nürnberg 29 (-1), 16. Karlsruher 27, 17. Wehen 25 (-1), 18. Dynamo Dreseden 24 (-1).