'Nemci že dolgo niso imeli toliko klubov pri vrhu, a pravijo, da so v krizi'

Bojan Prašnikar je edini Slovenec, ki je vodil klub iz prve nemške lige. Med leti 2007 in 2009 je bil trener Energie Cottbusa. Čeprav Nemci že dolgo niso imeli kar štirih klubov v izločilnih bojih Lige prvakov, pravi, da je njihova stroka prepričana, da so v krizi. "Imajo veliko dobrih in zelo malo izvrstnih nogometašev, ugotavljajo," razkriva in dodaja: "Njihovi največji klubi so uspešni tudi zaradi vrhunskih tujcev, ki igrajo v njih. Reprezentanca pa je že vrsto let brez vidnega uspeha."

3. februarja je dopolnil 70 let. Prijatelji so mu priredili lepo presenečenje, podrobnosti je razkril na uvodu oddaje. Kljub častitljivemu jubileju še naprej opravlja funkcijo predsednika Zveze nogometnih trenerjev Slovenije. Še vedno je prepričan, da ima slovenska stroka veliko večji potencial, kot ji ga pripisujejo, in da je od trenerjev v veliki meri odvisen uspeh moštva: "Iz dobrega mesa je lahko narediti slab golaž. Iz slabega mesa dober golaž pa je veliko težje. Veliko je odvisno od kuharja," ponazori Bojan Prašnikar, nekdanji trener Maribora in Olimpije. icon-expand Gost Božidarja Bulata in Tomaža Lukača v tokratni oddaji Fuzbal! je bil Bojan Prašnikar Beseda je ob Ligi prvakov in nemškem nogometu, jasno, tekla tudi o nedeljskem večnem derbiju, pa o slovenski reprezentanci, ki jo je vodil kar trikrat. Ne deli mnenja večine, da je kvalifikacijska skupina naše izbrane vrste za Euro 2024 (Danska, Finska, Kazahstan, Severna Irska in San Marino) ugodna. Pravi, da takšna skupina za nas ne obstaja. Več pa ... le en klik stran.